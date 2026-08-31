快訊

大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

記得帶傘！7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天

籃球／「男模」呂政儒暗示將退役 開心享受親子時光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／統一獅「巷仔內的西拉雅」主題日 下月6日江振愷攜手羅美玲開球

中央社／ 台北31日電
統一獅「巷仔內的西拉雅」主題日，下月6日江振愷攜手羅美玲開球。 統一獅提供
統一獅「巷仔內的西拉雅」主題日，下月6日江振愷攜手羅美玲開球。 統一獅提供

中職統一7-ELEVEn獅隊9月推出「巷仔內的西拉雅」主題日，宣布9月6日邀請藝人江振愷（Terry）與歌手羅美玲攜手開球，並將用西拉雅語介紹先發打序，盼為球迷打造難忘的球場饗宴。

獅隊9月5、6日將在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場迎戰台鋼雄鷹隊，推出「巷仔內的西拉雅」主題日，先前已經宣布9月5日賽後將邀金曲歌王謝銘祐演出，今天再宣布6日開球及表演嘉賓。

獅隊表示，擁有西拉雅血緣的江振愷近年持續探索自身的族群身分與家族文化，也曾走進台南吉貝耍部落尋找與西拉雅族相關的歷史脈絡。這段尋找自身文化根源的過程，妻子羅美玲也一路陪伴在身邊，兩人共同走訪、認識台南與西拉雅文化，讓這段文化探索不只是江振愷個人的旅程，也成為夫妻兩人共同經歷的一段故事。

江振愷曾參與「台灣三部曲」相關演出，為了角色接觸並學習西拉雅語。此次統一獅「巷仔內的西拉雅」主題日，他將把這段特別的文化經驗帶進棒球場，於9月6日賽前擔任族語播報員，以西拉雅語介紹統一獅先發打序，也讓球迷透過熟悉的棒球賽事，接觸西拉雅語言與文化。

除了族語播報，江振愷也將與妻子羅美玲一同擔任當日開球嘉賓。羅美玲為原住民族歌手、演員，來自泰雅族家庭，從小接觸部落文化，並透過歌唱與表演走入大眾視野。長期投入演藝工作的她，也曾陪伴江振愷探索自身的西拉雅文化身分。這次夫妻倆攜手走進亞太棒球場，除了為賽事開球，羅美玲也將於賽後帶來演唱，陪伴球迷享受球賽之餘，也感受音樂帶來的熱情。

羅美玲 西拉雅 統一7-ELEVEn獅

延伸閱讀

中職／獅推「巷仔內的西拉雅」主題日 9/5邀謝銘祐演出

MLB／國民隊「台灣日」開球 林琪兒：緊張堪比太空任務

中職／雄鷹急轉彎取消陳曉東演出 球團聲明：避免模糊賽事

作曲家許常惠逝世25週年紀念音樂會 9月起登場

相關新聞

中職／悍將60人名單一口氣換9人 黃保羅本季一軍0出賽、張進德也註銷

富邦悍將隊831大限60人名單本土球員出爐，一口氣註銷註冊9人，包括黃保羅、張進德、高國麟等人，確定黃保羅本季在一軍留下0出賽。

中職／兄弟選進11人前6輪有簽約金 第一指名許書誠530萬元加盟

趕在8月31日大限最後一天，中信兄弟隊今天宣布，與選秀會選進的11名新秀全數完成簽約，陣容包含6名投手及5名野手，第一指名選進的高苑工商內野手許書誠，獲得簽約金530萬元、月薪6萬元。

中職／啦啦隊女神開箱球員卡竟當場變臉 撕卡丟垃圾桶球迷喊讚

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員維尼29日在個人YouTube頻道上傳球員卡開箱影片，原本是輕鬆分享收藏周邊的日常內容，沒想到過程中抽到已遭球團開除的前兄弟投手徐基麟，讓她表情瞬間凝固，隨後更直接將球員卡撕掉並丟進垃圾桶，毫不猶豫的反應迅速在球迷圈引發討論。

棒球／新竹市城市隊正式成軍 預計年底參加各項成棒賽事

新竹市城市棒球隊今舉辦成軍記者會，29名球員與教練團正式亮相，記者會由光復高中啦啦隊活力開場，現場介紹球隊隊徽設計理念並播放成軍影片，完整呈現球隊從籌組、球員測試、報到到投入訓練的歷程，宣告新竹市正式建立城市成棒發展平台，為風城棒球注入嶄新能量。

中職／統一獅「巷仔內的西拉雅」主題日 下月6日江振愷攜手羅美玲開球

中職統一7-ELEVEn獅隊9月推出「巷仔內的西拉雅」主題日，宣布9月6日邀請藝人江振愷（Terry）與歌手羅美玲攜手開...

棒球／桃園盃台啤2連勝 大一新生磨經驗找可用之兵

2026年第11屆桃園盃棒球賽大專組賽事台灣啤酒今天以8比4擊敗中信科大、預賽2連勝；教練林衛宣表示，每場比賽釋出機會給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。