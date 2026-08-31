中職／統一獅「巷仔內的西拉雅」主題日 下月6日江振愷攜手羅美玲開球

中職統一7-ELEVEn獅隊9月推出「巷仔內的西拉雅」主題日，宣布9月6日邀請藝人江振愷（Terry）與歌手羅美玲攜手開球，並將用西拉雅語介紹先發打序，盼為球迷打造難忘的球場饗宴。

獅隊9月5、6日將在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場迎戰台鋼雄鷹隊，推出「巷仔內的西拉雅」主題日，先前已經宣布9月5日賽後將邀金曲歌王謝銘祐演出，今天再宣布6日開球及表演嘉賓。

獅隊表示，擁有西拉雅血緣的江振愷近年持續探索自身的族群身分與家族文化，也曾走進台南吉貝耍部落尋找與西拉雅族相關的歷史脈絡。這段尋找自身文化根源的過程，妻子羅美玲也一路陪伴在身邊，兩人共同走訪、認識台南與西拉雅文化，讓這段文化探索不只是江振愷個人的旅程，也成為夫妻兩人共同經歷的一段故事。

江振愷曾參與「台灣三部曲」相關演出，為了角色接觸並學習西拉雅語。此次統一獅「巷仔內的西拉雅」主題日，他將把這段特別的文化經驗帶進棒球場，於9月6日賽前擔任族語播報員，以西拉雅語介紹統一獅先發打序，也讓球迷透過熟悉的棒球賽事，接觸西拉雅語言與文化。

除了族語播報，江振愷也將與妻子羅美玲一同擔任當日開球嘉賓。羅美玲為原住民族歌手、演員，來自泰雅族家庭，從小接觸部落文化，並透過歌唱與表演走入大眾視野。長期投入演藝工作的她，也曾陪伴江振愷探索自身的西拉雅文化身分。這次夫妻倆攜手走進亞太棒球場，除了為賽事開球，羅美玲也將於賽後帶來演唱，陪伴球迷享受球賽之餘，也感受音樂帶來的熱情。