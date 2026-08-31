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中職／最佳進步獎力挺曾家輝不是私心 曾豪駒：他是從零到有
中華職棒例行賽只剩最後一個多月，年度獎項之爭進入最後直線競速，往年都是大亂鬥的最佳進步獎，今年已有不少人浮上水面，樂天桃猿隊曾家輝、富邦悍將隊李東洺兩位本土王牌，也都是潛在競爭者，若問猿隊教頭曾豪駒，他的一票投自家人，但他強調：「這不是我自私」。
最佳進步獎由媒體票選產生，幾乎年年都有大量選手拿到選票，像是2024年有17人、2025年有13人拿到分數，這是因為每位記者對於「進步」的定義會有各自觀點，往年甚至有仍具新人資格的選手出現在進步獎票選中。
若看投手戰場，曾家輝、李東洺都是潛在競爭者，曾豪駒被問到若是他能投票會選誰，答案是曾家輝，但並非出自私心。
曾豪駒的著眼點是「進步幅度」，他說：「東洺是每年持續有在進步，家輝的改變是從零到有，去年連在二軍都投得很掙扎，以前在一軍都是1場、2場而已，今年躍升這麼多，我會投給他啦！不是我自私。」
曾家輝前三年連在二軍的防禦率都爆表，去年高達7.32，今年不只躍升成為一軍戰力，甚至投出王牌身手，已出賽17場、90.2局，取得5勝1敗、防禦率2.68。
曾豪駒也點出，選手在爆發賽季之後的重點是明年，「選手要穩定個3年才有辦法變得成熟，你今年很好，明年想要追尋今年的感覺，或許會有點迷失，要怎麼突破是選手一年一年的課題。」
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