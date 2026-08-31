中職／當年中華隊找曾家輝、李東洺掀質疑 曾豪駒預見王牌誕生有原因

本季進化成為本土王牌的樂天桃猿隊曾家輝、富邦悍將隊李東洺，都在還無太多實績撐腰時，就進入中華隊總教練曾豪駒的選才清單，看兩人今年的突破，曾豪駒說：「那是選手努力，不是我們眼光好。」他以「名牌」形容，一個品牌之所以可以成為「名牌」，一定是本身好用，加上有人用、有人代言，而他們都具備好的條件，才能在進入國家隊、「摸」到國家隊後進化。

曾家輝本季至今出賽17場，取得5勝1敗、防禦率2.68，場上展現出來的壓制力，已屬王牌等級；李東洺上半季大殺四方，雖在下半季還無勝場入袋，目前手握10勝3敗、防禦率2.64佳績，仍居勝投榜領先位置。

兩人首次與一級國際賽事沾上邊時，都還沒有太多實績撐腰，卻已經進入曾豪駒選才視線。曾家輝2024年加入世界12強棒球賽陪練時，他只有4場一軍出賽經驗，回溯當初新聞出來時，球迷的聲音是「龍貓是沒人可拗了嗎？」、「投手有缺成這樣嗎？」、「中華隊也太廉價」等。

李東洺2025年入選世界棒球經典賽資格賽，當時也還無太多代表作，納入名單也曾掀起好奇，連李東洺都自承收到通知時相當意外，差在曾總已有12強冠軍加持變身「龍神」，這回球迷對於選人並無太多質疑。

國家隊投手名單的勾選，同樣由曾豪駒決定，「前置作業是我，再縮小編制時就是教練團一起討論，好的一定都在裡面，邊緣這些、有潛力的就是大家一起去討論要或不要。」

曾豪駒指出，當初相中曾家輝隨隊，是因覺得他本來就有那個潛力，投球有控制能力，只是欠缺機會。

至於李東洺，曾豪駒開玩笑說：「因為我們打他打得不好啊！」李東洺生涯對戰猿隊取得4勝1敗、防禦率2.07，確實是壓制最有心得的對手。曾豪駒進一步指出：「他在場上表現出來是非常穩定，不會有太多情緒，我會覺得在國際賽緊繃比賽，需要一個穩定的投手。」

曾豪駒說，要當國手，一定都是具備最基礎的東西後，從一次一次機會去培養，「在他們還沒發光以前，大家會有不信任，人看到名牌、會選擇名牌，但名牌有時也是有人代言出來的、成功了才會變名牌，你不用他永遠不會變成名牌。」

曾豪駒認為，更重要的課題是，選手經歷國際賽之後的啟發，「選手看不到方向，有時會產生懷疑，但如果有機會見識到更好的，就會有方向去努力，或是吸取失敗經驗，看到更高的牆，思考怎樣去翻越」。兩人今年投出突破賽季，晉升「名牌」行列，曾豪駒說：「那是選手自己努力，不是我們眼光好。」