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中職／陳仕朋吞敗遭「打假球」負面留言攻擊 妻小被波及怒公開截圖
富邦悍將左投陳仕朋昨日先發對上中信兄弟，主投5局被敲8支安打失6分，最終富邦以1：6落敗，陳仕朋也承擔敗投。未料比賽結束後，他的個人社群湧入部分不理性球迷留言，不只針對投球內容謾罵，甚至出現「打假球」等不實指控，還波及他的妻小，讓陳仕朋忍無可忍，決定將相關留言截圖公開，正面回應網路惡意攻擊。
陳仕朋此役前2局力保不失，但第3局遭中信兄弟打線突破，單局失掉3分，第5局又再丟3分，投完5局退場時富邦已陷入落後。富邦打線整場攻勢受制，全場僅攻下1分，最終以5分差輸球，也讓陳仕朋吞下敗投。
然而，輸球後部分球迷卻把情緒發洩到球員社群。陳仕朋賽後公開多張截圖，內容除了批評投球表現，更出現人身攻擊與影射比賽公正性的字眼，其中包含以「打假球」攻擊他的留言，甚至把矛頭指向他的家人，對妻子與小孩留下惡意評論，言詞已明顯超出單純評論比賽範圍。
陳仕朋在IG限時動態寫下：「你們人生過得不快樂，也不該罵我及家人或不實指控。」他也將相關留言截圖留下證據，顯示這些惡意攻擊並非只有單一事件，部分留言甚至早在數周前就已出現。
雖然部分留言目前已被刪除或隱藏，但陳仕朋這次選擇公開回應，也讓外界再次關注職業球員在社群平台遭受言語暴力的問題。
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