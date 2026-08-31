中職／啦啦隊女神開箱球員卡竟當場變臉 撕卡丟垃圾桶球迷喊讚

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員維尼日前在個人YouTube頻道上傳球員卡開箱影片，原本是輕鬆分享收藏周邊的日常內容，沒想到過程中抽到已遭球團開除的前兄弟投手徐基麟，讓她表情瞬間凝固，隨後更直接將球員卡撕掉並丟進垃圾桶，毫不猶豫的反應迅速在球迷圈引發討論。

從影片中可以看到，維尼一開始興致相當高，一邊拆卡、一邊逐張查看抽到的球員，氣氛原本相當輕鬆。不過當徐基麟的球員卡出現後，她看清卡面上的球員與名字，原本的笑容立刻消失，表情明顯一沉，現場氣氛也瞬間轉變。

Passion Sisters成員維尼怒撕球員卡並丟進垃圾桶，在球迷圈引發討論。圖截自YouTube@94這個維尼winnie

維尼沉默幾秒後看向鏡頭，先問了一句：「我是可以這樣的嗎？」接著又說：「畢竟我是自家，我們私底下銷毀。」隨後她把球員卡移到桌面下方，還提醒觀眾「聽聲音就好」，畫面雖然沒有直接拍到她雙手動作，但隨即傳出清楚的折卡與撕裂聲。處理完後，她更把碎掉的卡片丟進垃圾桶，嘴裡還念著「真的是……垃圾桶」，整段反應直接又真實。

這段影片曝光後，很快被球迷轉發到社群平台，不少人認為維尼的反應相當「真球迷」，留言力挺她的處理方式。有人表示，剛開始看到撕卡還以為「太不尊重球員」，但暫停看清楚名字後立刻改口「沒事了，撕得好」。

也有人留言「酒駕零容忍」、「就是要丟垃圾桶」、「好real好讚」、「看到私底下處理直接笑出來」，甚至稱讚她反應果斷，替許多球迷做出最直接的情緒表達。

徐基麟的爭議源自酒駕事件。中信兄弟今年6月19日發布聲明指出，徐基麟在2025年9月發生酒駕自撞事故，且事後並未向球團主動通報，直到法院判決書公開後，球團才得知這起重大違法違紀事件。

依屏東地方法院刑事簡易判決內容，徐基麟於2025年9月14日晚間在屏東縣九如鄉友人住處飲酒，隔日清晨約6時開車上路，途中撞上路旁電線桿，造成車輛翻覆並受傷送醫。警方到醫院進行酒測後，確認其酒精濃度超標，法院其後判處有期徒刑5個月，如易科罰金，以每日新台幣1000元折算。

中信兄弟當時強調，酒駕行為嚴重危害社會安全，加上徐基麟事後隱瞞未報，情節重大，因此立即將他開除並終止合約，同時將依約追究重大違約的損害賠償責任。中華職棒聯盟隨後也依酒駕規則及不正行為，對徐基麟處以禁賽40場、罰款44萬元。

也因為徐基麟早已因酒駕爭議離隊，維尼這次在開箱中抽到他的球員卡，才會讓影片出現意想不到的插曲。部分網友雖認為，即使不認同球員行為，也未必需要在鏡頭前撕毀球員卡；但從社群網友的留言來看，多數球迷都能理解她的反應，並且把這段「私底下銷毀」視為對酒駕零容忍態度的具體展現。