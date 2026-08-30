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中職／悍將一滿壘就斷電 兄弟20勝衝龍頭勝場數已追平上半季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊先發投手游竣宥。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手游竣宥。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊23歲左投游竣宥飆出生涯代表作，今天面對富邦悍將隊先發7局無失分，率領兄弟以6：1贏球，黃衫軍在這波洲際棒球場3連戰收下2勝1敗，以20勝17敗居下半季龍頭，勝場數已經追平上半季，也成為下半季第一支20勝球隊。

游竣宥以95球完成7局投球，被敲9安打力保不失，最大危機出現在第七局，悍將3支內野安打攻占一出局滿壘，王正棠、董子恩兩棒都未能建功，讓游竣宥守住無失分好投。

談到第七局的危機，游竣宥透露，碰上代打王正棠，有馬上和捕手溝通，知道王正棠上次代打敲安，用最快速度了解當下自己要做的策略。

悍將在第八局面對陳琥，兩出局後王苡丞二壘打、范國宸一壘打串連，終於打破鴨蛋，陳琥後續連兩次四死球保送堆壘，悍將在滿壘局面再度空手而歸，此役3次滿壘打擊都繳白卷。

兄弟打線面對悍將左投陳仕朋，連續3局首位打者都是長打，先是第三局黃韋盛二壘打開路，連兩棒出局數換進壘先攻下1分，第四局曾頌恩先敲二壘打，詹子賢再選保送， 江坤宇、黃韋盛安打都建功，兄弟單局攻下3分，第五局首位打者張仁瑋敲陽春砲，後續還有宋晟睿二壘打、詹子賢一壘打串連再下一城，擴大為6：0領先。

陳仕朋先發5局被敲8安打、失6分都是責失分，本季先發5場，已經吞下第4敗。

兄弟 中職 王正棠

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