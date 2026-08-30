中職／相隔89天不覺得是久違奪勝 郭俊麟自嘲：以往更久

郭俊麟「假中繼」、「真先發」4局失3分（無責失），在統一獅隊5：4險勝樂天桃猿隊一戰奪下本季第4勝，繼6月2日後、相隔89天再奪勝投，被問到久違的一勝，郭俊麟自嘲回應：「算久嗎？好像也沒有到特別久，因為以往都更久。」

獅隊今天由江少慶先發2局，郭俊麟第3局起登板，先演出6上6下，第五局在危機中全身而退，第六局因2次四死球保送和三壘手潘傑楷失誤造成滿壘危機，這回無法再過關，馬傑森安打先掃回2分，陳晨威補上安打再下一城。

郭俊麟中繼4局失3分（無責失），被敲3安打、3次四死球保送，獅隊在他投球任內超前戰局，助他取得本季第4勝，勝場數為生涯單季新高。

總教練林岳平誇讚：「很棒啊！今天接手得很好，第六局的保送、觸身球，危機還可以自己守下，我認為滿不簡單，投手教練對他有很大的信任，讓他去解決4局。」

郭俊麟倒是沒給自己太多好評，「算普通吧！沒有好、也沒有不好。」他說前兩局雖看起來好，但也沒有多好，「連續好幾個打者都先三壞球，就是先想辦法讓打者出棒，出現一個結果，不管好或不好。」

郭俊麟透露，自己是在這禮拜隨隊前接到負責這場比賽的通知，由於是過去也擔任過的角色，並不會太陌生，「只是說設定局數有沒有達到教練希望，在顆數內把局數拉長。」

拿下久違的勝投，郭俊麟苦笑說以往更久，不覺得這次有特別久，倒是賽前有跟陳冠宇等人閒聊，「有稍微開玩笑聊到勝投的事，我是說沒特別想會不會勝投，只是想把自己工作做好。」