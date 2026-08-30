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中職／上次下二軍等111天回歸 餅總預告江少慶這次應該很快會回來

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊江少慶先發2局失1分退場。記者許正宏／攝影
統一獅隊江少慶先發2局失1分退場。記者許正宏／攝影

統一獅隊江少慶的本季第三次登板，面對樂天桃猿隊先發2局失1分，總教練林岳平賽後給出好評，也預告這次下二軍後，「應該很快就會回來。」

江少慶先發2局被敲3安打、失1分，在首局就遇到危機，猿隊開路先鋒陳晨威敲安上壘，一出局後，威克打向三壘方向的軟弱滾地球，潘傑楷選擇傳二壘沒抓到，形成一、二壘有人，江少慶接連面對道威聖、李勛傑靠外野飛球拿到出局數。

江少慶第二局遭前兩位打者梁家榮、林子偉都敲二壘打狙擊，丟掉1分，但並未讓危機擴大，接下來連續解決3位打者，獅隊在第三局換上郭俊麟接手。

評價此役，林岳平表示，「很好啊！越來越進入狀況，雖然有被打安打，但可以化解場上危機，現在是他的投球數量會控制在一定範圍內，不會太多。」江少慶將在此役後先離開一軍名單，再次進行調整，「應該很快就會回來。」

江少慶本季至今共在一軍出賽3場，先是5月3日面對猿隊投3局、54球，接下來經歷漫長的調整期，5月4日降下二軍，111天後才在8月23日回歸，對中信兄弟隊1局29球，再到今天對猿隊2局、42球，合計6局、125球。

統一獅隊江少慶先發2局失1分退場。記者許正宏／攝影
統一獅隊江少慶先發2局失1分退場。記者許正宏／攝影

江少慶 中職 潘傑楷

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