中職／吉力吉撈大膽衝三壘跑出本季首盜 葉總：以為看到劉俊緯

味全龍隊今天以3：0完封台鋼雄鷹，吉力吉撈・鞏冠扮演攻勢發動機，單場雙安都替球隊跑回分數，其中2局下還大膽盜三壘，跑出本季首盜、生涯第7盜，總教練葉君璋賽後也坦言嚇到，「我以為看到劉俊緯。」

吉力吉撈・鞏冠在2局下從江承諺手中敲出全隊首安，接著因投手暴投，第一時間就起跑攻上二壘，他透露，這是球隊一直有在練的東西，「如果投手挖地瓜的話，看有沒有辦法在那一拍，搶下一個壘包。」

站上二壘之後，吉力吉撈・鞏冠又抓準投手沒在看管，快腿盜上三壘。儘管這僅是他生涯第7盜，但已非首次盜三壘，他說：「我就感覺投手應該不會看，因為1人出局，又看三壘守得比較出來，因為剛好是朱哥（朱育賢）在打，我就覺得好像有機會，所以大膽做這個決定。」

葉君璋坦言，看到吉力吉撈・鞏冠再次盜三壘，確實也是有點嚇到，並笑說「感覺他腳也不是真的那麼慢。」而且這次盜壘非戰術，是吉力吉撈自己的意思，葉總說：「他可能要證明說他很能跑，然後希望以後不要換代跑。」

吉力吉撈・鞏冠今年4月在守備時造成左膝後十字韌帶撕裂，直到6月傷癒歸隊，今天跑出本季首盜，賽後他提到：「我也在想說我的首盜什麼時候會出來，因為之前膝蓋受傷都不太敢跑，今天沒有穿護膝，就⋯⋯跑了。」

吉力吉撈一本正經地說，今天沒有戴護膝上場，「就想說測試看看啊，如果斷了就斷了。」讓現場媒體聽到後一陣錯愕，他才接著笑說：「開完笑的啦，就是感覺少了一個東西，覺得應該可以大膽做這件事情，就不要去擔心。」

生涯8次發動盜壘成功7次，對於這樣的成功率，吉力吉撈・鞏冠透露：「因為吳東融有跟我說，如果要跑的話就是要safe，沒有的話就不要跑。