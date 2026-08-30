中職／獅隊完美作戰！4分大局獵猿 餅總：關鍵在2次打帶跑成功

統一獅隊今天以5：4擊敗樂天桃猿隊，前四局無法突破的陳克羿，第五局的兩次作戰都成功，串連出4分大局，總教練林岳平也點名是今天的致勝關鍵。

獅隊打線面對陳克羿在第五局攻破，第7到2棒陳聖平、張翔、林泓弦、邱智呈、張皓崴連5棒敲安，獅隊單局攻下4分逆轉戰局，其中張翔、張皓崴都是在一壘有人時執行打帶跑戰術，砍擊出左邊方向的高彈跳滾地球打穿防線。

林岳平直言，在戰術還沒出現之前，球隊也沒辦法從陳克羿手中有所突破，「今天關鍵是攻擊端的兩個戰術，兩個打帶跑都穿越，形成那局的大局。」

陳克羿第六局面對兩位打者都沒解決，潘傑楷敲安、保送朱迦恩後退場，呂詠臻登板僅用4球抓下3個出局數，讓該局控制在只失1分，陳克羿最終留下5局被敲9安打、失5分。

獅隊今天由江少慶先發2局失1分，第二局因梁家榮、林子偉連兩棒二壘打掉分，在0：1落後局面退場。

獅隊第二任投手郭俊麟登板後6上6下，第五局在危機中全身而退，第六局因2次四死球保送和三壘手潘傑楷失誤造成滿壘危機，這回無法再過關，馬傑森安打先掃回2分，陳晨威補上安打，追近到只剩1分落後，獅隊後續3任後援投手上演完美守成。

郭俊麟中繼4局失3分（無責失），拿下本季第4勝，已是生涯單季新高。

統一獅隊一分差險勝樂天桃猿隊。記者許正宏／攝影

統一獅隊第五局連5棒敲安，林泓弦的二壘打攻下獅隊第1分。記者許正宏／攝影

統一獅隊邱浩鈞第七局面對樂天桃猿隊第3到5棒連飆3K。記者許正宏／攝影