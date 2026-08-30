中職／蔣銲6局無失分率龍隊完封雄鷹 吉力吉撈・鞏冠雙安還盜三壘

味全龍過去7場比賽吞6敗，今天在天母棒球場對上台鋼雄鷹，洋投蔣銲繳出先發6局無失分表現，加上隊長吉立吉撈・鞏冠跑、打俱佳的好表現，終場龍隊以3：0完封雄鷹，近期3連敗、主場5連敗都告一段落。

對上台鋼雄鷹先發左投江承諺，龍隊今天在2局下由隊長率先發動攻勢，吉立吉撈・鞏冠敲出安打後，靠著投手暴投站上二壘，接著又趁著投手沒注意，一溜煙衝上三壘，跑出本季首次、生涯第7次盜壘成功，接著在朱育賢安打護送下跑回全隊第1分。

龍隊帶著這1分領先維持到6局下，攻勢又是從吉力吉撈・鞏冠展開，擔任該局首名打者，與江承諺纏鬥9球再揮出安打，之後朱育賢、蔣少宏都敲安打，滿壘時許博閎選到四壞球保送，龍隊多添1分保險分，也將江承諺打退場，郭天信接著從許峻暘手中敲出高飛犧牲打再下一城，龍隊拉開3分差。

龍隊先發投手蔣銲今天帶頭封鎖雄鷹攻勢，主投6局用108球，被敲4支安打，有2次四壞球保送和1次觸身球，送出5次三振，沒有失分，以優質先發表現拿下本季第8勝，防禦率1.42。

雄鷹左投江承諺先發5.1局用96球，被揮出7支安打，有3次四死球保送，送出5次三振，失3分，吞本季第4敗。

味全龍蔣銲先發6局無失分。圖／味全龍提供

吉立吉撈・鞏冠盜三壘成功，跑出本季首盜。圖／味全龍提供