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中職／桃猿3連戰7萬4189人進場 「攻蛋」票房再刷新高

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
南韓資深偶像天團Super Junior成員圭賢擔任開球嘉賓，賽後也將帶來演出。記者許正宏／攝影
南韓資深偶像天團Super Junior成員圭賢擔任開球嘉賓，賽後也將帶來演出。記者許正宏／攝影

樂天桃猿隊去年最賣座系列賽「SINGDOME音樂電台」，今年再度開出票房佳績，今天2萬316人進場，3戰合計7萬4189人進場，打破隊史紀錄。

猿隊去年3連戰最佳票房就是來自「SINGDOME音樂電台」，9月12到14日合計6萬1559人進場，進入今年賽季，7月底就以「辣年糕趴」6萬7118人超越；本周再度於台北大巨蛋擔任主場球隊，3天演出卡司都有大咖歌手助陣，今天在第三戰票房開出仍有破2萬人。

今天「SINGDOME音樂電台」壓軸場賽後演出陣容，由日本怪奇美少女組合「ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）」打頭陣，金曲才子韋禮安、情歌皇太子圭賢接棒登場。

台北大巨蛋本季周末3連戰票房：

台鋼雄鷹 5/1-5/3 心動時刻 5萬6792人

中信兄弟 5/22-5/24 K歌主題日 7萬4651人

富邦悍將 5/29-5/31 G!POP流行音樂節 10萬6510人

統一獅 6/5-6/7 三麗鷗聯名主題日 5萬6945人

樂天桃猿 7/24-7/26 辣年糕趴 6萬7118人

味全龍 7/31-8/2 新光亞洲音樂祭 8萬4204人

味全龍 8/14-8/16 龍星大樂 9萬0045人

統一獅 8/21-8/23 J-LIONS 6萬8117人

樂天桃猿 8/28-8/30 SINGDOME音樂電台 7萬4189人

南韓資深偶像天團Super Junior成員圭賢擔任開球嘉賓，賽後也將帶來演出。記者許正宏／攝影
南韓資深偶像天團Super Junior成員圭賢擔任開球嘉賓，賽後也將帶來演出。記者許正宏／攝影

南韓資深偶像天團Super Junior成員圭賢擔任開球嘉賓，賽後也將帶來演出。記者許正宏／攝影
南韓資深偶像天團Super Junior成員圭賢擔任開球嘉賓，賽後也將帶來演出。記者許正宏／攝影

南韓資深偶像天團Super Junior成員圭賢擔任開球嘉賓，賽後也將帶來演出。記者許正宏／攝影
南韓資深偶像天團Super Junior成員圭賢擔任開球嘉賓，賽後也將帶來演出。記者許正宏／攝影

南韓資深偶像天團Super Junior成員圭賢擔任開球嘉賓，賽後也將帶來演出。記者許正宏／攝影
南韓資深偶像天團Super Junior成員圭賢擔任開球嘉賓，賽後也將帶來演出。記者許正宏／攝影

桃猿 票房 中職

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