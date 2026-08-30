中職／桃猿3連戰7萬4189人進場 「攻蛋」票房再刷新高

西武獅隊外野手栗山巧告別25年球員生涯，今晚進行引退賽，人在台灣的吳念庭心繫前輩的最後一戰，可惜因台、日比賽時間重疊，沒能夠「LIVE」見證，但吳念庭也盼能向前輩表達祝福，「他是我一直嚮往的選手，也是非常值得尊敬的學長。」

2026-08-30 16:23