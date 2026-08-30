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日職／栗山巧生涯最後打席敲安、林安可連4場安打 西武雙轟打下勝利

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可 西武隊IG
林安可 西武隊IG

西武獅隊今天在主場迎戰樂天金鷲隊，也是42歲外野手栗山巧的引退賽，他以先發第6棒、指定打擊身份出賽，4打數敲出1支安打，西武打線也用雙轟為替他打下勝利，4：1擊敗樂天；台灣強打林安可此戰擔任西武先發第5棒、左外野手，單場3支1、連4場安打。

栗山巧日職生涯第25個球季，今天為第2323場出賽、球員生涯最終戰。對決樂天41歲先發投手岸孝之，也是他昔日在西武的隊友兼好友，讓這場引退賽更具意義。

栗山巧面對岸孝之，兩打席都擊出左外野飛球出局，沒能擊出安打。西武打線則是在5局下由渡部聖彌敲出陽春全壘打首開紀錄，接著龍澤夏央、外崎修汰連續安打，擔任開路先鋒的洋砲卡納里歐（Alexander Canario）再揮2分打點安打，西武取得3：0領先。

岸孝之此戰主投5局，被敲出6支安打（1轟），送出4次三振，失3分。6局下樂天換上第2任投手西口直人，西武林安可在1出局後敲出安打，接著栗山巧擊出二壘滾地球出局。

8局下西武首名打者長谷川信哉，從泰勝利手中轟出左外野陽春全壘打，替西武追加第4分。而原本林安可的棒次，西武換上栗山巧同期的中村剛也代打，但擊出滾地球出局，2出局後栗山巧上場迎接第4打席，揮出中外野方向的安打，是他生涯第2152支安打，上壘後被換代跑，栗山巧紅著眼眶走回休息室。

栗山巧在引退賽留下4打數1安打的表現，為25年球員生涯劃下句點，生涯打擊率2成77。而林安可此戰3打數敲出1支安打，吞下2次三振，自傷癒歸隊後連續4場比賽敲安打，本季打擊率2成39。

西武先發投手武內夏暉，今天主投8局用94球，僅被敲3支安打，失1分，拿下勝投。

林安可 西武 日職

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