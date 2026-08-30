快訊

北捷開筆電遭疑是共碟 男錯愕：「2戰區光合系統」是理財課代號

「最幸福的地方」傳火災！東京迪士尼餐廳起火 疑行動電源自燃

人生第一次卡在日月潭…遊艇開到潭上突冒白煙 船長急呼接駁

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／吳承皓二軍試守三壘「打者變大隻」 上一軍做好準備

中央社／ 台北30日電
味全龍隊吳承皓。 味全龍提供
味全龍隊吳承皓。 味全龍提供

中職味全龍隊19歲內野手吳承皓6月底完成一軍初登場，體驗一軍強度後自認守備要更加強，在二軍解鎖三壘守位直呼「打者變大隻」，再上一軍每個位置都做好準備、把握機會。

吳承皓是龍隊2025年選秀第2輪指名好手，今年4月底首度上到一軍，但沒有出賽機會，6月25日再度升上一軍、生涯初登場就是先發，比賽因雨保留至28日完成，總計3打數敲出1支安打，生涯首安、首打點都出爐，隔日再降二軍。

吳承皓接受中央社記者訪問表示，體驗一軍強度後，知道一軍投手強度很高、張力不同，但自認打擊方面不至於打不到球，主要是守備方面還有很多部分需要再加強，包括接球的腳步和傳球。

7月初吳承皓也有加入培訓隊參加四國菁英棒球對抗賽，他表示，參賽每個國家實力都很好、很會玩球，美國隊球員擊球光是聽聲音就很不一樣，也體驗不同國家的棒球風格。

吳承皓主要守備位置為二壘、也有練游擊，8月26日二軍出賽甚至解鎖三壘守位。他回憶上一次守三壘應該是國小，教練詢問意願後決定嘗試看看，站在三壘視覺上感覺打者「變很大隻」，因為距離比較近，看球的角度也不同，笑說整場比賽都很專注，但剛好沒有球打到三壘防區。

吳承皓昨天再上到一軍，這兩場比賽都是板凳待命，他表示，雖然主要還是守二壘，但每個位置都要做好準備，機會來了上場就好好把握。

選秀 中央社

延伸閱讀

中職／張士綸爆發性成長打出信心 錯過新人王改走自己的路

中職／20歲許博閎排進先發打序 葉君璋期盼帶入化學效應

中職／永田颯太郎用台語「兄弟」相稱 李超投打對決首球就嚇到

中職／投打失調守備還幫倒忙 永田颯太郎會是台鋼救世主？

相關新聞

中職／從進職棒就一直追隨的目標 吳念庭遺憾錯過栗山巧引退賽

西武獅隊外野手栗山巧告別25年球員生涯，今晚進行引退賽，人在台灣的吳念庭心繫前輩的最後一戰，可惜因台、日比賽時間重疊，沒能夠「LIVE」見證，但吳念庭也盼能向前輩表達祝福，「他是我一直嚮往的選手，也是非常值得尊敬的學長。」

圖輯／中職樂天桃猿出戰統一獅 陳克羿、江少慶本土投手對決

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰統一獅，此役為雙方周末三連戰第3場比賽，樂天桃猿派出右投陳克羿擔任先發。而統一獅則推出右投江少慶掛帥先發，傷癒復出的他先發2局被敲3安打、失1分，投出42球收工。按照總教練林岳平本周受訪所述，他將在完成這一戰後先降下二軍。

中職／吳承皓二軍試守三壘「打者變大隻」 上一軍做好準備

中職味全龍隊19歲內野手吳承皓6月底完成一軍初登場，體驗一軍強度後自認守備要更加強，在二軍解鎖三壘守位直呼「打者變大隻」...

中職／挑戰猿隊單季捕手阻殺率紀錄 宋嘉翔歸功投手協助

中華職棒樂天桃猿隊捕手宋嘉翔今年展現強悍臂力，有望更新隊史單季最高阻殺率紀錄。他認為，這要歸功投手協助看管跑者，「我就是...

中職／本季首度連兩周出賽 江少慶2局失1分、42球收工

統一獅隊投手江少慶的本季第三場登板，今天面對樂天桃猿隊先發2局被敲3安打、失1分，按照總教練林岳平本周受訪所述，他將在完成這一戰後先降下二軍。

中職／陳鏞基撞到膝蓋暫休兵 蘇智傑未先發無關失誤

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊老將陳鏞基昨天撞到膝蓋，今天暫掛免戰牌，而外野手蘇智傑未先發，總教練林岳平表示，與昨天失...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。