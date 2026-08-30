中職／吳承皓二軍試守三壘「打者變大隻」 上一軍做好準備

中職味全龍隊19歲內野手吳承皓6月底完成一軍初登場，體驗一軍強度後自認守備要更加強，在二軍解鎖三壘守位直呼「打者變大隻」，再上一軍每個位置都做好準備、把握機會。

吳承皓是龍隊2025年選秀第2輪指名好手，今年4月底首度上到一軍，但沒有出賽機會，6月25日再度升上一軍、生涯初登場就是先發，比賽因雨保留至28日完成，總計3打數敲出1支安打，生涯首安、首打點都出爐，隔日再降二軍。

吳承皓接受中央社記者訪問表示，體驗一軍強度後，知道一軍投手強度很高、張力不同，但自認打擊方面不至於打不到球，主要是守備方面還有很多部分需要再加強，包括接球的腳步和傳球。

7月初吳承皓也有加入培訓隊參加四國菁英棒球對抗賽，他表示，參賽每個國家實力都很好、很會玩球，美國隊球員擊球光是聽聲音就很不一樣，也體驗不同國家的棒球風格。

吳承皓主要守備位置為二壘、也有練游擊，8月26日二軍出賽甚至解鎖三壘守位。他回憶上一次守三壘應該是國小，教練詢問意願後決定嘗試看看，站在三壘視覺上感覺打者「變很大隻」，因為距離比較近，看球的角度也不同，笑說整場比賽都很專注，但剛好沒有球打到三壘防區。

吳承皓昨天再上到一軍，這兩場比賽都是板凳待命，他表示，雖然主要還是守二壘，但每個位置都要做好準備，機會來了上場就好好把握。