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中職／本季首度連兩周出賽 江少慶2局失1分、42球收工
統一獅隊投手江少慶的本季第三場登板，今天面對樂天桃猿隊先發2局被敲3安打、失1分，按照總教練林岳平本周受訪所述，他將在完成這一戰後先降下二軍。
江少慶今天首局就有危機，猿隊開路先鋒陳晨威敲安上壘，一出局後，威克打向三壘方向的軟弱滾地球，潘傑楷選擇傳二壘沒抓到，形成一、二壘有人，江少慶接連面對道威聖、李勛傑靠外野飛球拿到出局數。
江少慶第二局遭前兩位打者梁家榮、林子偉都敲二壘打狙擊，丟掉1分，但並未讓危機擴大，接下來連續解決3位打者，獅隊在第三局換上郭俊麟接手。
江少慶本季至今共在一軍出賽3場，先是5月3日面對猿隊投3局、54球，接下來經歷漫長的調整期，8月23日對中信兄弟隊1局29球，再到今天對猿隊2局、42球，合計6局、125球。
林岳平在28日受訪時提到，江少慶完成這一場後，將會再次調整名單，意即降下二軍，本季剩餘賽事不會讓江少慶硬把球數拉到70、80球，會控制在單場60球以內。
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