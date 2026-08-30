快訊

北捷開筆電遭疑是共碟 男錯愕：「2戰區光合系統」是理財課代號

「最幸福的地方」傳火災！東京迪士尼餐廳起火 疑行動電源自燃

人生第一次卡在日月潭…遊艇開到潭上突冒白煙 船長急呼接駁

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／本季首度連兩周出賽 江少慶2局失1分、42球收工

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊江少慶今天在台北大巨蛋先發。記者許正宏／攝影
統一獅隊江少慶今天在台北大巨蛋先發。記者許正宏／攝影

統一獅隊投手江少慶的本季第三場登板，今天面對樂天桃猿隊先發2局被敲3安打、失1分，按照總教練林岳平本周受訪所述，他將在完成這一戰後先降下二軍。

江少慶今天首局就有危機，猿隊開路先鋒陳晨威敲安上壘，一出局後，威克打向三壘方向的軟弱滾地球，潘傑楷選擇傳二壘沒抓到，形成一、二壘有人，江少慶接連面對道威聖、李勛傑靠外野飛球拿到出局數。

江少慶第二局遭前兩位打者梁家榮、林子偉都敲二壘打狙擊，丟掉1分，但並未讓危機擴大，接下來連續解決3位打者，獅隊在第三局換上郭俊麟接手。

江少慶本季至今共在一軍出賽3場，先是5月3日面對猿隊投3局、54球，接下來經歷漫長的調整期，8月23日對中信兄弟隊1局29球，再到今天對猿隊2局、42球，合計6局、125球。

林岳平在28日受訪時提到，江少慶完成這一場後，將會再次調整名單，意即降下二軍，本季剩餘賽事不會讓江少慶硬把球數拉到70、80球，會控制在單場60球以內。

江少慶 中職 潘傑楷

延伸閱讀

中職／江少慶30日迎戰桃猿 前役退場露「：（」表情因還不想下

中職／演唱會友善投手！布雷克2.5小時速殺桃猿 差1勝平隊史

中職／獅隊火力讓布雷克「自由」 餅總看致勝關鍵第一局就出現

中職／「不曉得怎麼練的」 林岳平看胡智爲崩盤因3球種幾乎同速

相關新聞

中職／從進職棒就一直追隨的目標 吳念庭遺憾錯過栗山巧引退賽

西武獅隊外野手栗山巧告別25年球員生涯，今晚進行引退賽，人在台灣的吳念庭心繫前輩的最後一戰，可惜因台、日比賽時間重疊，沒能夠「LIVE」見證，但吳念庭也盼能向前輩表達祝福，「他是我一直嚮往的選手，也是非常值得尊敬的學長。」

圖輯／中職樂天桃猿出戰統一獅 陳克羿、江少慶本土投手對決

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰統一獅，此役為雙方周末三連戰第3場比賽，樂天桃猿派出右投陳克羿擔任先發。而統一獅則推出右投江少慶掛帥先發，傷癒復出的他先發2局被敲3安打、失1分，投出42球收工。按照總教練林岳平本周受訪所述，他將在完成這一戰後先降下二軍。

中職／吳承皓二軍試守三壘「打者變大隻」 上一軍做好準備

中職味全龍隊19歲內野手吳承皓6月底完成一軍初登場，體驗一軍強度後自認守備要更加強，在二軍解鎖三壘守位直呼「打者變大隻」...

中職／挑戰猿隊單季捕手阻殺率紀錄 宋嘉翔歸功投手協助

中華職棒樂天桃猿隊捕手宋嘉翔今年展現強悍臂力，有望更新隊史單季最高阻殺率紀錄。他認為，這要歸功投手協助看管跑者，「我就是...

中職／本季首度連兩周出賽 江少慶2局失1分、42球收工

統一獅隊投手江少慶的本季第三場登板，今天面對樂天桃猿隊先發2局被敲3安打、失1分，按照總教練林岳平本周受訪所述，他將在完成這一戰後先降下二軍。

中職／陳鏞基撞到膝蓋暫休兵 蘇智傑未先發無關失誤

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊老將陳鏞基昨天撞到膝蓋，今天暫掛免戰牌，而外野手蘇智傑未先發，總教練林岳平表示，與昨天失...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。