中職／挑戰猿隊單季捕手阻殺率紀錄 宋嘉翔歸功投手協助

中華職棒樂天桃猿隊捕手宋嘉翔今年展現強悍臂力，有望更新隊史單季最高阻殺率紀錄。他認為，這要歸功投手協助看管跑者，「我就是盡力去丟，用自己的能力去幫助球隊。」

截至今天賽前，宋嘉翔本季阻殺率5成68、盜壘阻殺成功25次、被盜壘19次；而猿隊包含前身，單季阻殺率最高紀錄為2003年第一金剛隊陳昭穎的5成19，阻殺率要列入紀錄須符合單季40次阻殺機會，宋嘉翔已跨越門檻。

宋嘉翔前年單季阻殺率曾達5成整，今年又更進化，他今天接受中央社記者訪問時表示：「還是要看投手，投手動作有大有小，捕手傳球秒數其實差異不大，剩下就是看投手有沒有顧好跑者、把投球動作做好。」

從本壘板傳往二壘，宋嘉翔本來就具有不錯臂力，但他在意的是能不能傳到自己想要的位置，「動作有做好、不要趕，其實就不會差太多。」如果能成功抓到跑者，「當然比較好，可以讓投手省很多球數，沒有讓對方上得點圈，投手丟起來也比較輕鬆。」

今年球季統一7-ELEVEn獅隊捕手張翔的阻殺率高達7成37，不過阻殺次數尚未達門檻，中職紀錄是1991年曾智偵的6成44；宋嘉翔說：「張翔的臂力很好、動作又快，這是我佩服跟值得學習的地方，台灣現役捕手中，我認為他的接傳是最好的，我動作比較慢，所以就把能控制的做好。」