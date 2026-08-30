快訊

北捷開筆電遭疑是共碟 男錯愕：「2戰區光合系統」是理財課代號

「最幸福的地方」傳火災！東京迪士尼餐廳起火 疑行動電源自燃

人生第一次卡在日月潭…遊艇開到潭上突冒白煙 船長急呼接駁

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／挑戰猿隊單季捕手阻殺率紀錄 宋嘉翔歸功投手協助

中央社／ 台北30日電
桃猿隊捕手宋嘉翔挑戰紀錄。資料照
桃猿隊捕手宋嘉翔挑戰紀錄。資料照

中華職棒樂天桃猿隊捕手宋嘉翔今年展現強悍臂力，有望更新隊史單季最高阻殺率紀錄。他認為，這要歸功投手協助看管跑者，「我就是盡力去丟，用自己的能力去幫助球隊。」

截至今天賽前，宋嘉翔本季阻殺率5成68、盜壘阻殺成功25次、被盜壘19次；而猿隊包含前身，單季阻殺率最高紀錄為2003年第一金剛隊陳昭穎的5成19，阻殺率要列入紀錄須符合單季40次阻殺機會，宋嘉翔已跨越門檻。

宋嘉翔前年單季阻殺率曾達5成整，今年又更進化，他今天接受中央社記者訪問時表示：「還是要看投手，投手動作有大有小，捕手傳球秒數其實差異不大，剩下就是看投手有沒有顧好跑者、把投球動作做好。」

從本壘板傳往二壘，宋嘉翔本來就具有不錯臂力，但他在意的是能不能傳到自己想要的位置，「動作有做好、不要趕，其實就不會差太多。」如果能成功抓到跑者，「當然比較好，可以讓投手省很多球數，沒有讓對方上得點圈，投手丟起來也比較輕鬆。」

今年球季統一7-ELEVEn獅隊捕手張翔的阻殺率高達7成37，不過阻殺次數尚未達門檻，中職紀錄是1991年曾智偵的6成44；宋嘉翔說：「張翔的臂力很好、動作又快，這是我佩服跟值得學習的地方，台灣現役捕手中，我認為他的接傳是最好的，我動作比較慢，所以就把能控制的做好。」

宋嘉翔 中華職棒 中央社

延伸閱讀

中職／宋嘉翔扛起猿隊主戰捕手 總教練稱讚守備能力幫助球隊

中職／台鋼雄鷹也有「Ohtani」由來 捕手陳世嘉解釋原因

中職／郭天信連6季百安推升隊史 遙望中職連13季紀錄不敢想

台灣野手站穩大聯盟已非問號 李灝宇驚奇球季有新課題

相關新聞

中職／從進職棒就一直追隨的目標 吳念庭遺憾錯過栗山巧引退賽

西武獅隊外野手栗山巧告別25年球員生涯，今晚進行引退賽，人在台灣的吳念庭心繫前輩的最後一戰，可惜因台、日比賽時間重疊，沒能夠「LIVE」見證，但吳念庭也盼能向前輩表達祝福，「他是我一直嚮往的選手，也是非常值得尊敬的學長。」

圖輯／中職樂天桃猿出戰統一獅 陳克羿、江少慶本土投手對決

中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由樂天桃猿出戰統一獅，此役為雙方周末三連戰第3場比賽，樂天桃猿派出右投陳克羿擔任先發。而統一獅則推出右投江少慶掛帥先發，傷癒復出的他先發2局被敲3安打、失1分，投出42球收工。按照總教練林岳平本周受訪所述，他將在完成這一戰後先降下二軍。

中職／吳承皓二軍試守三壘「打者變大隻」 上一軍做好準備

中職味全龍隊19歲內野手吳承皓6月底完成一軍初登場，體驗一軍強度後自認守備要更加強，在二軍解鎖三壘守位直呼「打者變大隻」...

中職／挑戰猿隊單季捕手阻殺率紀錄 宋嘉翔歸功投手協助

中華職棒樂天桃猿隊捕手宋嘉翔今年展現強悍臂力，有望更新隊史單季最高阻殺率紀錄。他認為，這要歸功投手協助看管跑者，「我就是...

中職／本季首度連兩周出賽 江少慶2局失1分、42球收工

統一獅隊投手江少慶的本季第三場登板，今天面對樂天桃猿隊先發2局被敲3安打、失1分，按照總教練林岳平本周受訪所述，他將在完成這一戰後先降下二軍。

中職／陳鏞基撞到膝蓋暫休兵 蘇智傑未先發無關失誤

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊老將陳鏞基昨天撞到膝蓋，今天暫掛免戰牌，而外野手蘇智傑未先發，總教練林岳平表示，與昨天失...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。