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中職／陳鏞基撞到膝蓋暫休兵 蘇智傑未先發無關失誤
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊老將陳鏞基昨天撞到膝蓋，今天暫掛免戰牌，而外野手蘇智傑未先發，總教練林岳平表示，與昨天失誤無關。
獅隊昨天在台北大巨蛋與樂天桃猿隊交手，陳鏞基首打席跑壘時曾撞到膝蓋，雖然第2打席仍上場敲出滾地球，但第3打席就被換代打；林岳平今天受訪時指出，陳鏞基第2打席發現腳步踩不穩，因此換人，但只要等待消腫，不需下二軍。
另外陳傑憲因為頸部緊繃，昨天並未先發，今天回歸先發第3棒、左外野手，陳傑憲表示，不是睡覺時發生，而是打擊練習時脖子有點「閃」到，今天已能正常活動。
獅隊昨天7局下掉分過程包含蘇智傑的守備失誤，林岳平對此表示，並未特別提醒什麼，「他過往也是金手套的。」而今天未排他先發與失誤無關，「沒關係啦，就是很醜的失誤而已。昨天後援投手表現也都不錯，真要挑剔就是第7局保送首位打者，之後智傑的失誤是比較意外。」
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