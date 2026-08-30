中職／永田颯太郎用台語「兄弟」相稱 李超投打對決首球就嚇到

味全龍投手李超與台鋼雄鷹野手永田颯太郎在台體大時期就建立好交情，會用台語「兄弟」相稱，28日中職首度投打對決，李超直言第1球就出乎意料，很享受在職棒賽場與好朋友對決。

李超是永田颯太郎在台體大棒球隊大一屆的學長，李超2022年以自主培訓球員合約加入龍隊、2023年轉正，永田颯太郎則是先到日職，今年投入中職選秀被雄鷹隊指名。

李超接受中央社記者訪問時提到，印象中大學隊內比賽沒有投打對決過，28日首度中職一軍投打對決，李超讓永田颯太郎敲出左外野方向飛球出局，「很開心可以在這個賽場上跟之前很好的朋友對決，他全力打、我全力投。」

李超笑說，其實第一球就出乎意料，直球節奏完全被永田颯太郎跟上，打成強勁的界外球、有嚇到，但首次對決的結果還是他比較占優勢。

李超透露兩人彼此用台語的「兄弟」相稱，永田颯太郎選秀前到龍隊參加測試會打出全壘打，還因此有請永田颯太郎吃飯，永田颯太郎進到職棒後上來一軍第1天，就有來找他打招呼。

看著永田颯太郎從大學階段、到日職磨練，到回到中職舞台，李超表示，永田颯太郎一直是很認真的選手，技術上一點都不需要擔心，就看能不能適應中職、日職不同的風格而已。