中職／從進職棒就一直追隨的目標 吳念庭遺憾錯過栗山巧引退賽

西武獅隊外野手栗山巧告別25年球員生涯，今晚進行引退賽，人在台灣的吳念庭心繫前輩的最後一戰，可惜因台、日比賽時間重疊，沒能夠「LIVE」見證，但吳念庭也盼能向前輩表達祝福，「他是我一直嚮往的選手，也是非常值得尊敬的學長。」

西武與樂天金鷲隊之戰在台灣時間今天下午4點進行，今晚中職台鋼雄鷹也在下午4點對戰味全龍隊，吳念庭惦記著栗山巧引退賽的時間，卻因為自己也有比賽沒辦法及時觀戰，更沒辦法親自到場參與，他也直呼可惜，「真的滿想看的，如果能看LIVE轉播也不錯，但剛好有比賽。」

吳念庭在2015年加盟西武獅時，就以栗山巧為目標，「剛進職棒，你會想要成為一個像誰的選手，那時候栗山巧就是高上壘率、得點圈很強，打擊又很穩定，在球隊需要的時候可以打出來的選手，所以就以他為目標，想要變成這樣的選手。」

為了成為像栗山巧這樣的選手，吳念庭揣摩的他的攻擊型態和打擊方式，希望能更接近他的樣子，「有一個目標在，比較好去追。」之後吳念庭在一軍打出好表現，不僅被封上「得點圈之鬼」的稱號，還被球迷稱作「栗山巧二世」。

看著栗山巧在西武達成2000安成就，說起過往那些一起共事的時光，吳念庭表示：「他真的是非常值得尊敬的學長。」

只要選手主動提問，栗山巧都不吝於分享，吳念庭說：「他會跟我講一些攻擊策略，還有一些在球場上、比賽中要去注意的是，都有跟他學到一些東西。」而不只是在低潮時會向學長請教，吳念庭平時練習也都會在一旁觀察他的一舉一動和想法。

栗山巧在2021年9月4日達成生涯2000安里程碑，成為西武隊史首位生涯2000安都在西武達成的選手，那場比賽，吳念庭至今也還印象很深刻，「我那天在休息室看，在樂天球場，投手好像是岸孝之吧，今天又是岸孝之，應該就是冥冥之中的安排。」

該場比賽西武推王牌投手岸孝之登板，拿下勝投，而如今在栗山巧的引退賽，已轉戰樂天的岸孝之再次和好友在這別具意義的賽事同場出賽，吳念庭也十分有感觸，「岸孝之應該也是想要一起參與，看到名單的時候就覺得『哇，很讚耶！』」

沒辦法「同步」參與栗山巧的引退賽，被問及是否在今天的比賽中用表現向他致敬，吳念庭笑說，「致敬嗎？我選到一個保送就覺得很致敬了，因為保送就是栗山代名詞啊！」

栗山巧生涯出賽2322場，獲得1052次保送，排名日職史上第16位，吳念庭也說：「他跟我說過，大家都不怎麼專注在保送上，其實保送是很重要的一件事。」

過去在日職時期參與過多場名將引退賽，吳念庭深知日職引退賽的意義與氛圍，「就是很純、很純的那種對決，他們會為了這一場比賽，把身體調到至少可以在比賽中打久一點，然後打完，給他一個致詞，就結束了，會很感動，也很感傷，因為這場打完就是最後一場了，所以大家都爆哭，旁邊的人也一起哭⋯⋯。」