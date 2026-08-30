中職／守備遇球僮妨礙 道威聖呼籲別責怪：我知道這有多難

中華職棒樂天桃猿隊外野手道威聖昨天守備時遇到球僮妨礙，他今天暖心呼籲外界別多加批評，當過球僮的他將心比心地說：「我知道這有多難。」

昨天5局上統一7-ELEVEn獅隊陳聖平敲出外野飛球，靠近邊線落地形成安打，球僮急於閃避，但剛好撞上要跑來接球的道威聖（Ronnie Dawson），道威聖動作受阻，陳聖平也跑上二壘，該球僮隨後被換下場。

道威聖今天接受媒體聯訪時呼籲外界別責怪球僮，「他只是想要盡量避開球，我自己也當過球僮，所以我知道有多困難。如果有人批評他，我都原諒他了，你們也該原諒他。」隨後開玩笑補充，「但統一獅球迷可以給他掌聲啦。」

外界形容道威聖想要閃掉球僮卻撞上的動作，猶如籃球中的「擋拆」，道威聖笑說：「如果打籃球我會希望他跟我同隊，因為有完美守住我。他其實也有解讀球的軌跡想要避開，但球的路線不同於一般狀況。」

道威聖平時在防守外野時就常與球僮、球迷互動，甚至因此讓別隊球迷開始支持他，道威聖對此感到榮幸，但也指出自己從高中開始就是這樣的模式，「我小時候曾因為跟球員的互動而開心一整天，所以我也希望盡量散發正能量給別人。就像陳俊秀當時跟我的互動，就讓我印象深刻。」

道威聖大學時曾到美國職棒小聯盟擔任球僮，獲得當時旅美打拚的陳俊秀贈送球棒，兩人如今在中職相會。