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中職／不只娜璉喜歡！賴威誠天空藍手套 連裁判都說「很好看」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
TWICE成員娜璉開球手中漂亮的天空藍色手套，來自猿隊投手賴威誠，隊友充滿羨慕。圖截自CPBL影片
TWICE成員娜璉開球手中漂亮的天空藍色手套，來自猿隊投手賴威誠，隊友充滿羨慕。圖截自CPBL影片

南韓女團TWICE成員娜璉昨天為樂天桃猿隊開球，手中漂亮的天空藍色手套，來自猿隊投手賴威誠，隊友充滿羨慕，連陳冠宇都要他拿去框起來、不要用了。賴威誠透露，手套在二軍時就曾有裁判詢問，「他們說很好看。」

猿隊有固定為開球嘉賓準備的手套，昨天因為娜璉想用其他手套，球團人員進入選手休息室為她物色，拿了好幾個手套給她選。TWICE成員有各自的應援色，娜璉為天空藍，正好接近賴威誠那咖粉藍配色的手套。

「他們（球團人員）有說她的應援色是藍色，指定要那一個。」賴威誠本身有兩個手套，米色手套只能練習用、無法拿到比賽場上，因此都拿藍色手套上場，ONCE覺得羨慕，但沒在追星的賴威誠坦言，自己完全不知道娜璉是誰。

樂天桃猿隊投手賴威誠的手套，由TWICE成員娜璉一眼相中，借來開球使用。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊投手賴威誠的手套，由TWICE成員娜璉一眼相中，借來開球使用。圖／樂天桃猿隊提供

賴威誠感受到來自隊友的羨慕，尤其陳冠宇反應最大，「冠宇學長叫我手套放起來、不要用了。」賴威誠說，陳冠宇語氣說起來很認真，感覺是真的覺得可以收藏起來，但自己還在思考，原因超務實，「因為我比賽只剩那個手套」，說著又有可愛的煩惱，「如果我用了，是不是就沒有那麼有收藏價值？」

手套配色不只娜璉一眼相中，賴威誠透露，在二軍時就有裁判問過，「大多裁判都是說手套很好看。」他說當時訂製手套，單純想要比較特別、比較少人在用的顏色，覺得藍色、粉色的搭配好看，所以就用了。

沒在追星的他，也被問到那日常休閒是什麼，擁有一臉俊秀濃顏的賴威誠答案是「釣魚釣蝦、比較戶外的」。

TWICE成員娜璉開球。圖截自CPBL影片
TWICE成員娜璉開球。圖截自CPBL影片

中職 裁判 天空

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