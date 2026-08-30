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中職／防禦率王蔣銲嚴格執行訓練 葉總：自律是好投手特性

中央社／ 台北30日電
味全龍隊洋投蔣銲。圖味全龍隊提供
味全龍隊洋投蔣銲。圖味全龍隊提供

中職味全龍隊蔣銲目前以防禦率1.42暫居防禦率王，嚴格執行訓練計畫是對自我的要求。總教練葉君璋直言，洋將競爭很現實，很多好投手的共同特性就是自律

龍隊洋投蔣銲（John Gant）今天賽前本季16場先發出賽，戰績7勝2敗，防禦率1.42、投出104次三振，暫居聯盟防禦率、三振王。

葉君璋表示，當初看蔣銲的影片時，雖然球速不是特別快，但好的球種不是只有1種， 包括變速、曲球等，每種球路都算蠻有水準的。

蔣銲曾受訪表示，目前為止可以維持好表現的秘訣，在嚴格執行各項訓練計畫、努力備戰。葉君璋也直言，洋將的競爭很現實，加上蔣銲也已經34歲，或許這就是職棒生涯的最後階段，他可能也會想要好好的把握、想辦法做到最好，爭取更好合約。

葉君璋也分享，不僅是蔣銲，包括鋼龍（DrewGagnon）、伍鐸（Bryan Woodall），之前曾效力龍隊的洋投布里悍（Jake Brigham），還有他執教曾帶過的洋投羅力（Mike Loree）等都是自我訓練很嚴格的球員。

葉君璋透露，布里悍效力龍隊期間，因為訓練的需求跟其他隊友不同，甚至都會自己花錢買器材，「很多好的投手，共同的特點就是自律。」

自律 訓練 葉君璋

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