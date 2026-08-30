中職／TWICE娜璉開球ONCE林子崴先發 完美錯過「只看到背影」

樂天桃猿隊昨天舉辦「SINGDOME音樂電台」主題日第二天，湧入3萬6625人，韓國女團TWICE成員娜璉擔任演出嘉賓，吸引大批ONCE捧場，而本身也是ONCE的林子崴，正好是昨役先發投手，也讓他因此直接在接捕名單中排除，他笑說：「沒有先發的話，肯定要爭取的。」

林子崴透露，自己追的第一個韓團就是TWICE，所以一看到球團公布消息就特別開心。至於「本命」是誰，他最開始喜歡的是子瑜，「後來比較喜歡SANA，但是娜璉也很好。」

正好在昨天先發，也代表從接球捕手人選中排除，且娜璉賽前開球時間，林子崴還必須忙著自己的賽前準備。林子崴笑說，娜璉在裡面練習時，自己已經要出來熱身，「所以也沒機會看到，沒有很近距離看到她，只有看到背影而已。」

林子崴也提到，其實原本排定的先發任務是周日，但一開始也覺得就算不是先發，應該輪不太到自己，「沒有先發的話，肯定要爭取，但如果是學長的話，可能也不太好意思搶。」

偶像來到現場，林子崴說機會難得，但工作還是比較重要，「我賽前也有自己的routine，還是要把自己的工作做好，不能影響到自己場上表現，比賽還是比較重要。」他心滿意足說，「看賽後表演就滿值得了。」

猿隊啟用雙洋砲政策後，林子崴轉進先發，連4場都能完成5局先發責任局數，但他也自省不足之處，「我覺得近兩場自己有滿多地方可以做得更好，連續兩場都在隊友打分數之後，讓對方有攻勢。」他透露，昨天總教練曾豪駒也有特別提醒，「打者打分數不容易，不要讓對方輕易又有攻勢。」

林子崴迅速檢視課題，「昨天很多打席都是球數走深，球數比較多，五局快100顆，對球隊也不是好事。未來想要變得更好、精進自己吃局數能力，在這些局面上要讓自己可以投得更輕鬆一點。」

而他這4場有3場在台北大巨蛋，拿下3勝0敗、防禦率2.08，林子崴也說，在這裡投起來確實比較舒服，「可能和我今年數據也有關，今年比較偏滾地球型，這個場地會幫助到我，這裡的草皮打出去球會減速，讓野手有更多時間可以處理，這裡要穿越安打比較難，要全壘打也比較難，會更放心去投球。」他的下一場先發任務仍是在台北大巨蛋，將碰上富邦悍將隊。