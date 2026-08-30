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中職／蘇智傑未先發真的無關昨天失誤 餅總：很醜的失誤而已
統一獅隊昨天以4：8不敵樂天桃猿隊，蘇智傑在左外野發生失誤，今天並未先發，總教練林岳平表示和失誤並無關係。昨天陳傑憲因為頸部緊繃並未先發，今天回歸鎮守左外野，昨天因膝蓋撞到傷退的陳鏞基，今天也未先發，指定打擊為朱迦恩。
林岳平指出，陳鏞基昨天撞到膝蓋後，第二次打席仍想試試看，但發現踩不穩，因此才換人，不需要下二軍，等待消腫就好。陳傑憲則因頸部緊繃、轉頭有點卡住，昨天休兵一天，今天已經回到先發打線。
獅隊昨天在第七局的失分，出現蘇智傑的失誤攪局，被問到是否有跟他說什麼，林岳平對此表示，「他過往也是金手套的，要講什麼？」
蘇智傑今天並未先發，林岳平強調與昨天的失誤沒有關係，「沒關係啦！失誤而已，很醜的失誤而已，也在那個失誤之後，球隊就此追不回來。」林岳平進一步指出，昨天吳承諭、鄭澔把戰局中段守得很好，要挑剔的話，就是一分差的比賽，第七局李其峰的開局保送，造就後續局面出現，「這都有牽連，智傑失誤是有點比較意外啦！」
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