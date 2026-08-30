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中職／桃猿831大限60人名單最後7+1人揭曉 廖健富+2位本屆新人入列

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿廖健富。本報資料照片
樂天桃猿廖健富。本報資料照片

樂天桃猿隊8月31日60人名單底定，兩位今年選秀新人入列，為捕手白井雄登、投手莊承翰，主力強打廖健富也納入名單，有望在今年在今年回歸賽場。

猿隊目前註冊名單53人，曾豪駒賽前受訪揭曉剩下7席，將是廖健富、楊彬、陳世展、郭玟毅、王宇翔、白井雄登、莊承翰。

猿隊隨後遞交名單，還多了註冊註銷邱鑫、新註冊鍾亦恩。

白井雄登為猿隊今年第七指名選進的捕手，莊承翰則是第八輪、來自台北市立大學的右投。談到放進白井，曾豪駒表示，他剛進球隊，一切都在評估，如果可以參與比賽，會再做最後評估；至於莊承翰，曾豪駒指出，他已經有在二軍出賽，表現滿穩定，「會放進這兩位選手，是因為整體技術面是比較成熟，最後今年有沒有在一軍亮相的機會，就是看整體表現。」

猿隊在九月賽程面臨各種5連戰、6連戰，投手需求量大，可擔任長中繼的楊彬，有機會補上空缺。曾豪駒表示，雖然現在還無法預期何時可能會用到他，但球隊未來幾周賽程比較密集，投手需球會比較多，「今年有機會使用到的投手，會先放進來。」

廖健富 桃猿 中職

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