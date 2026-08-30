中職／20歲許博閎排進先發打序 葉君璋期盼帶入化學效應

味全龍隊昨天拉上20歲外野手許博閎，今天排入先發打序、打第9棒；總教練葉君璋表示，期待的不一定是全壘打或安打，而是盼藉由展現企圖心給其他人帶來化學效應。

外野手許博閎是龍隊2024年選秀第6輪選進球員，今年僅在一軍有1場先發出賽紀錄，3打數敲出1支安打，6月14日下二軍後，昨天又回到一軍；今天龍隊在主場天母棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，許博閎擔任先發第9棒。

葉君璋表示，今天考慮讓許博閎先發，主要是覺得「他是適合的人選」，每次上到一軍都可以有不錯表現，也期待許博閎可以帶來一些化學效應，並不是特別期待許博閎要打全壘打或安打。

葉君璋表示，職棒賽季打久了難免會疲勞，這時候有像許博閎這樣球員加入，場上展現企圖心，或許也會讓其他人從許博閎身上看到一些東西後，察覺自己是否少了些什麼，刺激產生不同動力。

許博閎本季在二軍目前為止62場出賽，總計199打數敲出51支安打，包括1發全壘打，跑出10次盜壘成功，打擊率2成56。