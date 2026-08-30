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中職／台鋼雄鷹6新秀全數簽約 平鎮隊長邱文佑簽約金550萬加盟

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
台鋼雄鷹隊今年選秀結果。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊今年選秀結果。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊在今年中華職棒新人球員選拔會選進6名好手，包含3名投手、2名內野手、1名外野手，其中第二輪選進永田颯太郎已經在一軍出賽，球團今天公布與6人全數完成簽約，第五代鷹雄加盟，為台鋼雄鷹增添戰力。

台鋼雄鷹今年選秀第一輪指名的內野手、選秀「探花」邱文佑，為平鎮高中應屆畢業生，以簽約金550萬元、月薪9萬元加盟，背號01，球團期待他與隊史首名狀元、同樣曾為平鎮隊長的曾子祐組成「祐佑連線」。

第二輪指名的日籍內野手永田颯太郎，背號95，2026年月薪20萬元、2027年月薪24萬元，2028年薪資依照2027年表現採變動制，保障月薪24萬元，在8月12日完成加盟儀式，並已在一軍出賽。

第三輪指名的投手宋書桓，背號73，簽約金330萬元、月薪8萬元；第四輪指名投手顏承恩，背號72，簽約金260萬元、月薪9萬元；第五輪指名外野手黃彥博，背號82，簽約金200萬元、月薪9萬元；第六輪指名投手邱承奕，背號87，簽約金160萬元、月薪9萬元。

除了選秀6名新秀，台鋼雄鷹另外簽下自主培訓選手，為左投林俊諺，背號017。

至於陣中日籍左投櫻井周斗將於8月31日合約結束之後離隊，本季他在二軍出賽，20場登板有18場先發，戰績10勝4敗，共投92.2局，送出58次奪三振，目前暫居二軍勝投、三振雙冠王。球團感謝櫻井周斗這兩年貢獻，並祝福未來一切順利。

平鎮 中職 台鋼雄鷹

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