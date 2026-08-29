中職／黃子鵬從不抱怨火力 洪總：一般洋將早就跳腳

台鋼雄鷹隊黃子鵬登板的比賽，往往連自家打線都一起封鎖，今天雄鷹以2：1擊敗味全龍隊賽後，總教練洪一中再次談起對他的歉意，「我看要是一般洋將早就跳腳。」

黃子鵬此役以107球完成7局投球，僅被敲4安打，所失1分為非責失分，第三局面對前兩位打者朱育賢、蔣少宏都被敲出安打，郭天信隨後擊出滾地球，游擊手曾子祐、三壘手吳念庭接連發生失誤，讓龍隊先馳得點。

龍隊由洋投鋼龍先發6.2局被敲5安打、失2分，失分出現在第七局，對王博玄投出觸身球，藍寅倫補上二壘打先掉1分，兩出局後又對曾子祐投出保送，隨後遭永田颯太郎擊出安打，雄鷹在這局逆轉戰局，也助黃子鵬取得勝投資格。

「子鵬沒有責失分嘛！」洪總賽後苦笑表示，「那一分也是守備失誤，我一直跟旁邊說，子鵬每次下去投球，火力支援都少得可憐，好在永田那支兩出局後的安打，真的很有價值。」

洪一中慶幸黃子鵬最終還是有拿到勝投，也喊話希望他之後的運氣可以好一點。洪總也提到，黃子鵬個性好，「從來不會說沒有火力支援什麼的，我看一般洋將早就跳腳。」

至於此役敲出致勝安打的永田颯太郎，洪總認為，他在緊要關頭比較不會緊張，串聯效果是另外一回事，但目前看起來把第二棒扮演得不錯。