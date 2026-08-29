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中職／梁家榮敲致勝長打檢討「應更盡力跑」曾總談桃猿隊史1400勝意義

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿梁家榮敲出致勝二壘打，拿下單場MVP。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿梁家榮敲出致勝二壘打，拿下單場MVP。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿今天以8：4擊敗統一獅隊，拿下隊史第1400勝，隊長梁家榮在4局下敲出差點出牆的深遠二壘打，替球隊送回超前2分，打下勝利打點，獲選單場MVP。但對於那支關鍵安打，賽後他也坦言有些不好意思，「我應該要更盡全力跑⋯⋯。」

猿隊今天前3局對上獅隊洋投喬登沒能攻下分數，連續22局沒得分寫下樂天球團史最慘紀錄，但4局下由陳晨威選到保送開啟攻勢，林立、道威聖安打追平比數，接著梁家榮在滿壘時揮出二壘打敲回致勝一擊。

梁家榮大棒一揮，把球送向右外野深遠處，當下他站在原地甩棒並舉起右手，但球最終沒有飛過大牆，擊中右外野全壘打牆形成長打。賽後梁家榮坦言，當時覺得好像有機會是全壘打，「就還是很開心是安打，就算是高飛犧牲打，還是很開心啦，因為昨天在比較關鍵的時候都沒有打回來。」

擊中球當下先停在原地看球，賽後梁家榮也坦言，自己跑上二壘後就覺得有點不好意思，「我覺得應該要再更盡全力跑，畢竟這種東西沒有很確定，就算很確定我還是要盡力跑，如果我因為這樣錯失了一個壘包的話，對球隊對我來說都是一個損失，未來會更注意這個小細節。」

猿隊今天單場敲9安，攻勢有效串連，終止近期2連敗並重回下半季首位，梁家榮將這場勝利歸共於全隊的努力，「（4局下）因為有前面的保送、慢慢串連的安打，才有那個大局，這場大家的串連做得很好。」

甚至後援投手也很願意為球隊努力，球隊4分領先的局面，9局下仍由守護神陳冠宇登板關門，梁家榮說：「畢竟那時候也沒有救援點，但他還是很願意為大家付出，我覺得這就是團隊的大家一起努力，想要贏這場球。」

猿隊這一勝也是隊史第1400勝，總教練曾豪駒說：「這對球團來講當然是非常有意義的，對於球員跟教練團也是，不管是在前身的隊伍、每一位球員、教練團一點一滴去累積的勝利，當然這1400勝只代表一個過程，每支球隊只要夠久一定會達成，重點是球員在每一場比賽、對於每一個細節的成長，對我們來講才是最重要的。」

中職 桃猿 梁家榮

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