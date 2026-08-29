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中職／「要輸也要輸在自己手上」 黃子鵬雨中霸氣7局好投殲滅龍隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊投手黃子鵬先發7局失1分（無責失）。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊投手黃子鵬先發7局失1分（無責失）。圖／台鋼雄鷹隊提供

打到第4局因雨暫停超過1小時，前6局獲得隊友0分火力支援，台鋼雄鷹隊黃子鵬沒有絲毫動搖，堅定完成7局無責失好投，雄鷹靠第七局攻下2分逆轉戰局，終場以2：1擊敗味全龍隊。

黃子鵬以107球完成7局投球，僅被敲4安打，所失1分為非責失分，第三局面對前兩位打者朱育賢、蔣少宏都被敲出安打，郭天信隨後擊出滾地球，游擊手曾子祐、三壘手吳念庭接連發生失誤，讓龍隊先馳得點。

黃子鵬投到第七局遇到另一次危機，一開局就保送吉力吉撈．鞏冠，再被李凱威敲安，龍隊無人出局已經兵臨三壘，而黃子鵬接下來連抓3個出局數，擋下龍隊再進逼的腳步。

黃子鵬本季對戰龍隊合計55.1局，僅失6分（責失5分），對戰防禦率只有0.81。

談到第七局的危機，黃子鵬確實不太滿意，「自己覺得滿不應該的是第一個保送，尤其是碰到味全，低比分的比賽很容易被他們翻盤，自己心理上是滿氣，還好後面有大家一起守住。」

此役還在打到四局下遇到因雨暫停，中斷1小時12分鐘，雙方先發投手都未因此退場。黃子鵬霸氣說：「他（鋼龍）不下，我也不下，要輸也要輸在我自己手上，想跟他們洋投對決。」他也提到，因為天母棒球場排水好，知道雨一停，聯盟就會詢問投手需要多少熱身時間，自己有大概抓一下，一直都做好準備。

龍隊由洋投鋼龍先發6.2局被敲5安打、失2分，失分出現在第七局，對王博玄投出觸身球，藍寅倫補上二壘打先掉1分，兩出局後又對曾子祐投出保送，隨後遭永田颯太郎擊出安打，雄鷹在這局逆轉戰局，也助黃子鵬取得勝投資格。

雄鷹由韋宏亮把關九局下2：1領先，釀成一出局、一二壘有人，危機時刻讓朱育賢擊出再見雙殺，為黃子鵬守住這一勝。

中職 黃子鵬

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