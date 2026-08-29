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中職／王苡丞超前3分砲悍將搶勝 兄弟讓出下半季排名首位
中職富邦悍將今天與中信兄弟交手，前5局打完2分落後；6局上王苡丞敲出超前比數3分砲，率隊終場以6比4搶勝，兄弟吞敗讓出下半季排名龍頭。
兄弟昨天延長賽擊敗富邦悍將、登下半季戰績排名第1，今天繼續在主場洲際棒球場與悍將交手，3局下靠著張仁瑋、曾頌恩、陳俊秀接安打先馳得點，王政順選到四壞保送，江坤宇高飛犧牲打，送回球隊第2分。
悍將打線受制於兄弟先發投手勝騎士（MarioSanchez），前5局雖然有敲出3支安打，但沒有拿下分數；6局上張育成率先敲出安打，范國宸選到四壞保送，王苡丞開轟、一棒3分幫助球隊翻轉戰局，為個人本季第6轟。
悍將7局上面對兄弟後援投手陳琥再有攻勢，張育成靠著失誤上壘，2人出局後王苡丞選到四壞保送，林澤彬敲出帶有2分打點的二壘打，林書逸補上安打，送回球隊第6分。
兄弟8局下靠著陳俊秀四壞保送，王政順、江坤宇、林吳晉瑋接連安打追回2分，但攻勢沒有延續吞敗；兄弟吞敗，再讓出下半季龍頭位置。
悍將先發投手悍里歐（Antonio Joseph Candelario）今天總計用110球投6局，被敲出7支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發拿下個人中職生涯首勝；王苡丞1轟3打點、為勝利打點，獲選單場MVP。
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