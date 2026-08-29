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中職／梁家榮深遠二壘打以為開轟直呼丟臉：下次會好好注意

中央社／ 台北29日電
桃猿打者梁家榮（前右）。中央社
桃猿打者梁家榮（前右）。中央社

中職樂天桃猿隊今天與統一7-ELEVEn獅隊交手，4局下突破，梁家榮敲出超前比數二壘打，助隊以8比4搶勝，一開始以為有機會開轟，已經舉起手，他不好意思表示丟臉，下次會好好注意。

桃猿隊今天與獅隊比賽前3局打完1分落後，4局下靠著道威聖（Ronnie Dawson）安打先將比數扳平，梁家榮敲出左外野方向深遠飛球，打出後梁家榮已經舉起手，以為會形成全壘打，最後球打中全壘打牆彈回，是帶有2分打點的二壘打。

梁家榮4打數敲出1支二壘打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。他表示其實蠻丟臉的，打出去以為有機會是全壘打，但還是很開心是安打，就算是高飛犧牲打，只要有把分數送回都很開心。

梁家榮提到，之前比賽關鍵時刻沒能有所表現，今天剛好輪到，想法就是努力做，結果不能控制，也提到踏上二壘時覺得很不好意思，本來球打出去就應該要盡全力跑，如果因為自己的失誤錯失一個壘包，對球隊來說也是損失，會更注意。

梁家榮也提到，近期長打上的貢獻比較少，屬於腳程不快的類型，長打方面需要再努力加油，機會一直都有，就是沒有掌握好，希望未來面對有機會的局面時，可以更果斷、有所成長。

中職 樂天桃猿 梁家榮

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