中職／後藤的怒火點燃悍將攻勢 王苡丞逆轉3分彈擊落兄弟

富邦悍將隊新洋投悍里歐831前最後一戰，今天出戰兄弟繳出先發6局失2分表現，來台連兩戰都是優質先發，靠著王苡丞在6局下的逆轉3分彈一棒定江山，終場悍將以6：4勝出，終止近期2連敗，也將賽前2連勝的兄弟拉下下半季龍頭。

面對悍將新洋投兄弟在3局下張仁瑋、曾頌恩、陳俊秀接連安打先馳得點，王政順再選到保送攻佔滿壘，江坤宇高飛犧牲打再送回1分，兄弟先打下2：0領先。

悍將打線前5局面對勝騎士屢攻不下，5局上悍將2出局一壘有人，孔念恩打擊遭三振，同時一壘跑者董子恩發動盜壘失敗，然而針對第3個出局數究竟是董子恩盜壘失敗還是孔念恩遭三振，總教練後藤光尊從裁判獲得的答案與裁判的手勢疑似不一致。

因此6局上悍將由孔念恩的下一棒張育成打起，後藤光尊疑惑地上場向主審理論一番，繼昨天上場抗議洲際棒球場大螢幕直播投打對決的比賽畫面後，連兩天與裁判有激烈抗議。

後藤的怒火也點燃悍將後續的攻勢，6局上張育成率先敲安打上壘，范國宸再選到四壞球保送，王苡丞接著轟出右外野3分全壘打，一棒逆轉戰局，是他本季第6轟，助悍將以3：2反超比數，也打下此戰勝利打點。

悍將在7局上面對兄弟牛棚持續追加分數，張育成靠失誤上壘，王苡丞在2出局後選到四壞球保送，一、三壘有人的局面，林澤彬敲出二壘打送回2分打點，幫球隊追加保險分，也替自己昨天的再見失誤戴罪立功，林書逸補上安打再多添1分。

8局下悍將主力牛棚林栚呈、張奕接連登板，被兄弟追回2分；9局下守護神曾峻岳上場關門，又投出2次保送製造危機，最終成功守住勝利。

富邦悍將新洋投悍里歐今天主投6局，被揮出7支安打，有2次保送，失2分，來台後連兩場出賽繳出優質先發，拿下首勝。

兄弟勝騎士先發5.2局用100球，被敲6支安打，包括王苡丞的3分砲，另有3次四懷球保送，送出8次三振，失3分，吞下本季第7敗。

悍將洋投悍里歐拿下來台首勝。圖／富邦悍將提供