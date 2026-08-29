快訊

花6千元吃高檔餐廳…民眾身體不適3天後投訴 中市食安處列高風險續追蹤

中榮「廠商開刀」案延燒…晨會火爆對罵錄音網瘋傳 主管嗆：網紅醫為何沒事？

中職／後藤的怒火點燃悍將攻勢 王苡丞逆轉3分彈擊落兄弟

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
王苡丞敲出逆轉3分砲，獲選單場MVP。圖／富邦悍將提供
王苡丞敲出逆轉3分砲，獲選單場MVP。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊新洋投悍里歐831前最後一戰，今天出戰兄弟繳出先發6局失2分表現，來台連兩戰都是優質先發，靠著王苡丞在6局下的逆轉3分彈一棒定江山，終場悍將以6：4勝出，終止近期2連敗，也將賽前2連勝的兄弟拉下下半季龍頭。

面對悍將新洋投兄弟在3局下張仁瑋、曾頌恩、陳俊秀接連安打先馳得點，王政順再選到保送攻佔滿壘，江坤宇高飛犧牲打再送回1分，兄弟先打下2：0領先。

悍將打線前5局面對勝騎士屢攻不下，5局上悍將2出局一壘有人，孔念恩打擊遭三振，同時一壘跑者董子恩發動盜壘失敗，然而針對第3個出局數究竟是董子恩盜壘失敗還是孔念恩遭三振，總教練後藤光尊從裁判獲得的答案與裁判的手勢疑似不一致。

因此6局上悍將由孔念恩的下一棒張育成打起，後藤光尊疑惑地上場向主審理論一番，繼昨天上場抗議洲際棒球場大螢幕直播投打對決的比賽畫面後，連兩天與裁判有激烈抗議。

後藤的怒火也點燃悍將後續的攻勢，6局上張育成率先敲安打上壘，范國宸再選到四壞球保送，王苡丞接著轟出右外野3分全壘打，一棒逆轉戰局，是他本季第6轟，助悍將以3：2反超比數，也打下此戰勝利打點。

悍將在7局上面對兄弟牛棚持續追加分數，張育成靠失誤上壘，王苡丞在2出局後選到四壞球保送，一、三壘有人的局面，林澤彬敲出二壘打送回2分打點，幫球隊追加保險分，也替自己昨天的再見失誤戴罪立功，林書逸補上安打再多添1分。

8局下悍將主力牛棚林栚呈、張奕接連登板，被兄弟追回2分；9局下守護神曾峻岳上場關門，又投出2次保送製造危機，最終成功守住勝利。

富邦悍將新洋投悍里歐今天主投6局，被揮出7支安打，有2次保送，失2分，來台後連兩場出賽繳出優質先發，拿下首勝。

兄弟勝騎士先發5.2局用100球，被敲6支安打，包括王苡丞的3分砲，另有3次四懷球保送，送出8次三振，失3分，吞下本季第7敗。

悍將洋投悍里歐拿下來台首勝。圖／富邦悍將提供
悍將洋投悍里歐拿下來台首勝。圖／富邦悍將提供

王苡丞敲出逆轉3分砲，獲選單場MVP。圖／富邦悍將提供
王苡丞敲出逆轉3分砲，獲選單場MVP。圖／富邦悍將提供

王苡丞 兄弟 中職

延伸閱讀

中職／范國宸致勝安！張奕砸鍋後盜走第6勝 下半季爐主換雄鷹

中職／林澤彬再見暴傳 兄弟「農曆7月」破7成勝率登頂王座

中職／菲力士「期末考」8局失2分好投 兄弟靠悍將再見暴傳登頂

中職／艾速特6局失1分再扮屠龍手 雄鷹掃13安+魔鷹第15轟勝出

相關新聞

日職／孫易磊緊急救火2局無失分 生涯首奪中繼勝

效力火腿隊的台灣投手孫易磊，今天面對羅德隊中繼2局共用22球，僅被敲1安打、無失分，火腿在他投球任內逆轉戰局，終場以9：7贏球、取得3連勝，孫易磊拿下生涯第2勝、首場中繼勝。

中職／味全龍近6戰5敗怎麼了？葉總：選手想法飄來飄去

味全龍隊近6戰5敗，近況陷入一波小低潮，總教練葉君璋也感受到，選手心態上不像上半季那麼單純，「想法飄來飄去，比較複雜。」他自曝，有和大家叮嚀，「9月開始是很重要的時間點…所以還有幾天。」講完自己覺得好笑，忍不住「呵呵。」

中職／洲際大螢幕live投打對決光總批低級 聯盟發聲明回應

富邦悍將隊總教練後藤光尊昨天在洲際棒球場打出一身火氣，不滿大螢幕直播投打對決，悍將球團也在今天向聯盟嚴正抗議，聯盟做出回應，要求球團硬體操作人員注意，裁判組也在賽後進行內部檢討。

中職／雄鷹急轉彎取消陳曉東演出 球團聲明：避免模糊賽事

台鋼雄鷹隊中秋連假前進台北大巨蛋擔任主場球隊，賽後演出藝人近期陸續曝光，公布9月26日由陳曉東擔任演出嘉賓後引發熱議，今天球團轉彎宣布取消他的演出。

中職／江少慶前役1局收工坦言還想續投 狀況「舒服」迎明天先發

統一獅隊投手江少慶在23日暌違111天再次登板，先發1局用29球退場，身體狀況一切正常，明天獲得再次登板先發的機會，江少慶說：「就一步一步來，教練給我的指令、任務，就上去完成投球。」

中職／獅隊與7新秀完成簽約 首輪內野手黃靖哲合約總額640萬加盟

統一獅隊在今年中職季中選秀會挑中7名新秀，並在本周全數完成簽約，其中首輪選進的18歲內野手黃靖哲，簽約金加上激勵獎金，合約總額達640萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。