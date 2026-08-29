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中職／桃猿隊史1400勝里程碑 曾總：過程中的細節及成長更重要

中央社／ 台北29日電
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。聯合報系資料照
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。聯合報系資料照

中職樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅今天交手，湧入逾3.6萬人入場，為桃猿本季主場觀眾第2多；桃猿以8比4搶勝、達成隊史1400勝里程碑，總教練曾豪駒表示，過程中的細節與成長更重要。

桃猿隊今天以台北大巨蛋為主場迎戰獅隊，湧入3萬6625名觀眾入場，為桃猿本季主場觀眾人數第2高，也是中職本季例行賽觀眾人數第4高。

桃猿隊受制於獅隊先發投手喬登（JordanBalazovic），前3局9上9下、沒能踏上壘包，4局下突破，陳晨威四壞保送上壘，林立補上安打，1人出局後道威聖（Ronnie Dawson）安打送回追平分，李勛傑選到四壞保送，梁家榮二壘打、一棒2分超前比數，林子偉補上安打，送回團隊第4分。

獅隊2局上陳鏞基選到四壞保送，潘傑楷安打推進，靠犧牲觸擊、陳重羽高飛犧牲打先馳得點；5局上3分落後局面，陳聖平、許哲晏接連安打追回1分，邱智呈敲安推進，再靠著犧牲觸擊、滾地球跑回分數。

桃猿隊7局下再添分，宋嘉翔四壞保送上壘，1人出局後陳晨威敲出安打，林立左外野方向飛球，紀錄上為高飛犧牲打送回1分、靠失誤上壘，威克（AdamWalker）高飛犧牲打送回第6分。

獅隊8局上靠著張皓崴二壘打、朱迦恩觸身球保送，2人出局後林子豪適時安打再追回1分；8局下桃猿隊2人出局後靠觸身球保送、接連3支安打攻勢串聯再拿2分保險分。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，在沒有得分狀況下怎麼把基本東西做好、慢慢調整，今天打線上的串聯有做好，才能在4局有所突破。

今天的勝利也是桃猿隊史（含前身）1400勝，曾豪駒表示，相信對球隊很有意義，這是從前身到現在，所有球員、教練團一點一滴努力累積成果，每個細節都要做好才可能有機會；但也提到只要夠久，1400勝遲早都會達成，「過程中的細節和成長，對我們來說更重要。」

桃猿隊先發投手林子崴今天總計用95球投5局，被敲出4支安打，投出2次三振、2次四壞保送，失掉3分責失分，拿下個人本季第4勝。

中職 樂天桃猿 曾豪駒

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