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中職／寫球團史最長得分荒後打擊甦醒 桃猿8：4打退獅隊止敗

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿梁家榮敲出致勝二壘打，拿下單場MVP。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿梁家榮敲出致勝二壘打，拿下單場MVP。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿隊今天面對統一獅隊，前3局沒有攻下分數，以連續22局沒得分寫下球團史最長局數未得分紀錄，但4局下攻破獅隊洋投喬登，單局打下4分奠定勝基，單場揮出9支安打，終場以8：4擊敗獅隊，終止2連敗。

猿隊自周二對上中信兄弟之戰第9局沒得分算起，之後連續兩戰遭完封，今天賽前已是連續19局沒得分。此戰對上獅隊排出雙洋砲陣型，但開賽起面對喬登又遭到9上9下，以連22局沒得分打破球團史最慘紀錄（原紀錄21局），前3局打完0：1落後。

4局下猿隊打線甦醒，陳晨威率先上場就選到保送，成為此戰首位上壘者，接著林立安打，首度扛起第4棒的洋砲道威聖接著揮出右外野安打，成功替猿隊「破蛋」，終結連22局得分荒，將比數扳成1：1平手；同時也斬斷喬登連續21局無失分。

接著猿隊攻勢還沒完，李勛傑選到保送上壘，梁家榮敲出右外野深遠二壘打送回2分超前比數，林子偉補上安打追加1分，單局進帳4分取得4：1領先。喬登留下1出局滿壘局面退場，獅隊換上吳承諭接手，連續抓下2個出局數化解滿壘危機。

猿隊本土左投林子崴今天在2局上先失1分，投到5局上被陳聖平敲二壘打，之後又被許哲晏、邱智呈連敲2安，再因蘇智傑的滾地球失分，讓獅隊單局追回2分，比數回到1分差。

猿隊接著在7局下多添2分保險分，儘管莊昕諺在8局上失1分，但下半局猿隊持續有攻勢，宋嘉翔、 陳晨威的適時安打都敲回打點，將比數改寫為8：4。

猿隊左投林子崴今天主投5局用95球，被敲出4支安打，有2次保送，失3分自責分，拿下本季第4勝，下半季轉任先發後4場出賽拿下3連勝。

獅隊喬登今天開賽起連續解決9人，但4局下被敲4支安打，出現3次四壞球保送，僅投3.1局，失4分都是自責分，吞本季第3敗。

樂天桃猿本土左投林子崴，先發5.1局失1分拿下勝投。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿本土左投林子崴，先發5.1局失1分拿下勝投。圖／樂天桃猿提供

中職 桃猿 統一獅

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