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中職／猿隊單局4分把喬登打退場 終結球團史最慘連22局沒得分紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
洋砲道威聖揮出右外野安打替猿隊「破蛋」。資料照
洋砲道威聖揮出右外野安打替猿隊「破蛋」。資料照

樂天桃猿隊歷經連兩戰遭完封後，今天在台北大巨蛋對上統一獅隊，前3局依舊得分掛蛋，以連續22局無得分打破樂天球團史最慘紀錄，然而4局下打線爆發，單局打了10個人次，從喬登手中攻下4分，終結近期得分荒。

猿隊本周首戰在台北大巨蛋以11：1擊敗中信兄弟，該役在8局上攻進6分，9局上沒有分數進帳。接下來兩場比賽分別以0：2不敵中信兄弟、0：4敗給統一獅隊，連續19局沒得分。

今天對上獅隊，桃猿打線面對獅隊洋投喬登，前3局再遭到9上9下，以連續22局沒得分寫下樂天球團史紀錄，原紀錄為2022年、2023年的各一次連21局沒得分；至於隊史最長局數沒得分則是連26局。

締造球團史最慘紀錄後，猿隊打線在4局下甦醒，陳晨威率先上場選到保送，成為全隊首名上壘者，接著林立敲安打，洋砲道威聖揮出右外野安打替猿隊「破蛋」，讓連續局數沒得分停在22局，猿隊接著再靠梁家榮的二壘打多添2分，林子偉安打也有1分打點，單局進帳4分把喬登打退場，並取得4：1領先。

中職 中信兄弟 樂天

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