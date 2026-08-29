中職／台鋼雄鷹也有「Ohtani」由來 捕手陳世嘉解釋原因

中華職棒台鋼雄鷹隊也有「Ohtani」，捕手陳世嘉談到這個名字自己也有些害羞，原本只是欣賞美國職棒大聯盟好手大谷翔平亂取的英文名，卻變成洋將對他的通用稱呼。

雄鷹投手艾速特（Eric Stout）昨天賽後受訪時談到陣中捕手，冒出Junior、Ohtani兩個名字，翻譯迅速對應到陳致嘉、陳世嘉兩人，但也讓人好奇由來；原來是打擊教練路易士（Luis Santos）為了好稱呼，希望球員都有英文名字。

陳致嘉笑說，自己曾開玩笑是「路易士的兒子」，所以變成「Junior」；而陳世嘉因欣賞大谷翔平，過去曾在球棒上刻著「Ohtani」，當下腦海第一時間便冒出這個名字，陳世嘉說：「我們球隊還有Ichiro（鈴木一朗）、Mookie（貝茲）。」

身為捕手的陳世嘉透過洋投學習配球策略，今年主要與坎南（David Buchanan）搭配，陳世嘉認為固定配合的好處是，自己能夠很快掌握坎南當天狀態，也可以減少場上配球搖頭的次數。

陳世嘉今年阻殺率3成91在聯盟捕手中名列前茅，而透過開會、情蒐以及跟投手的默契養成，讓他在配球上也更清楚什麼時候該配什麼球，「不要抱著一個不確定的心態，就是把平常做的在比賽中做好就好。」

不過打擊仍是陳世嘉需加強的地方，今天賽前打擊率僅0.093，陳世嘉坦言，去年曾因打擊低潮影響信心，今年數據上雖然不好，但自己更懂得去重視好的擊球內容，「之前可能有安打就好，現在盡量讓自己不去在意結果，該出棒的時候，就是要果斷出棒。」