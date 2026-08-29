中職／獅隊支援2人打亞運「影響很大」 餅總盼補上來的選手打出企圖心

統一獅隊下個月將有捕手張翔、外野手朱迦恩參與亞運，獅隊總教練「大餅」林岳平今天坦言，對球隊戰力影響很大，但也希望這期間，隊上能有選手能打出比他們更好的成績，「很希望看到選手有這樣的企圖心。」

獅隊派出2名選手支援亞運參賽，是中職6隊最多，餅總笑說：「我們的影響應該是最大的，但也對我們有利的是，可能有機會多看到兩個人，甚至三個人、四個人，能不能有這樣的人選出現，我們也很期待。」

餅總指出，張翔、朱迦恩兩人缺陣三周，對戰力一定有影響，「你說影響大不大？真的很大，但另一個方向是，我也期待補上來的選手，可以打出比他們兩個更好的成績，或是頂住他們的戰力，讓球隊維持在很好的狀態，很期待看到選手有這樣的企圖心。」

張翔日前因右腳踝扭傷降二軍，傷勢恢復後，昨天已到二軍出賽，今天回到一軍隨隊，林岳平也透露，他預計明天就會登錄一軍先發。