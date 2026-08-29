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中職／宋嘉翔扛起猿隊主戰捕手 總教練稱讚守備能力幫助球隊

中央社／ 記者謝靜雯台北29日電
宋嘉翔本季接下樂天桃猿主戰捕手角色，靠著出色守備與5成68阻殺率獲得教練及隊友肯定，也與張閔勛持續交流精進。聯合報系資料照
宋嘉翔本季接下樂天桃猿主戰捕手角色，靠著出色守備與5成68阻殺率獲得教練及隊友肯定，也與張閔勛持續交流精進。聯合報系資料照

中職樂天桃猿隊捕手宋嘉翔扛起球隊主戰捕手的位置，總教練曾豪駒稱讚守備能力幫助球隊，同為捕手的張閔勛直言宋嘉翔表現有目共睹，兩人也會就守備、打擊互相討論。

桃猿隊捕手宋嘉翔扛起主戰捕手位置表現獲得肯定，今天賽前本季在捕手位置共78場出賽，阻殺率5成68，曾豪駒表示，持續出賽球員難免會疲勞，但要當先發型的球員就必須找到方式適應。

曾豪駒也稱讚宋嘉翔今年球季展現出很好的守備能力，在捕手位置出賽，幫助球隊壓低失分，減少被盜壘的次數。

同為捕手的張閔勛也稱讚宋嘉翔本身就具備很好的素質，在比賽中發揮出來、表現有目共睹，阻殺是宋嘉翔的優勢，也是會想要向宋嘉翔請教學習的地方。

隨著賽季進行身體累積的疲勞，張閔勛表示：「也要跟宋嘉翔說辛苦了，很能理解這種累」，並透露宋嘉翔最近打擊不太順，也都會跟他討論，隨著中職各隊投手水準越來越好，一定會遇到這種狀況，這些都是過程。

宋嘉翔 張閔勛 曾豪駒 樂天桃猿

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