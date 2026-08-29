日職／孫易磊緊急救火2局無失分 生涯首奪中繼勝

效力火腿隊的台灣投手孫易磊，今天面對羅德隊中繼2局共用22球，僅被敲1安打、無失分，火腿在他投球任內逆轉戰局，終場以9：7贏球、取得3連勝，孫易磊拿下生涯第2勝、首場中繼勝。

火腿先發投手大川慈英先發4局失4分退場，球隊當時握有6：4領先，第五局先派上上原健太，面對4人次被敲4安打，包括山口航輝陽春砲、寺地隆成兩分打點安打，火腿轉眼變成6：7落後，在此時緊急換上孫易磊。

孫易磊登板，小川龍成先執行犧牲觸擊，成功將跑者送上二壘，接下來連續製造兩顆滾地球出局。

火腿在五局下攻下3分再度超前，反倒讓孫易磊取得勝投資格，而他在第六局續投，山﨑剛擊出中外野飛球出局，與藤原恭大的打席花了8球，最終仍被擊出安打，接下來讓山口航輝擊出左外野飛球出局，再讓佐藤都志也打向三壘界外區遭到接殺。

孫易磊生涯首勝為今年6月11日面對橫濱隊先發6局無失分取得，今天入手第2勝，也是首度以後援投手之姿奪勝。