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中職／去年最佳10人捕手 張閔勛開季僅獲25打席、苦候4個月重返一軍

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿捕手張閔勛暌違超過4個月重返一軍。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿捕手張閔勛暌違超過4個月重返一軍。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊32歲捕手張閔勛今年開季僅在一軍出賽10場、獲得25打席，4月20日被降二軍之後，相隔超過4個月才又在今天重新被登錄一軍。張閔勛坦言有些失落，但能在下半季最後30場比賽回歸，仍希望能為球隊做出貢獻。

張閔勛去年還是猿隊主戰捕手，在生涯第10年拿下首座最佳10人捕手獎，也幫助猿隊拿下年度總冠軍。然而今年猿隊倚重22歲捕手宋嘉翔，張閔勛季初雖在一軍名單，但只打了10場比賽，開季不到一個月就被降二軍，遲遲未等到重回一軍的機會。

張閔勛坦言，今年無論是球隊或自己的狀況都沒有去年那麼順，「當然會失落啦，因為去年那麼好的一年，今年感覺應該會更期待，也更想要為球隊貢獻，但開季沒多久就收到下二軍的通知⋯⋯。」

儘管失落，張閔勛把這些都當作是過程，在二軍的4個月維持出賽、維持自己每天的訓練，持續調整自己，「前幾年也是這樣，有好的時候也有不好的時候，很開心能夠在下半季最後30場比賽，搭到末班車回到球隊，希望可以為球隊貢獻，更希望像去年一樣，可以走到季後賽甚至總冠軍。」

張閔勛 中職 宋嘉翔

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