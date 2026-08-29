中職／獅隊與7新秀完成簽約 首輪內野手黃靖哲合約總額640萬加盟

統一獅隊在今年中職季中選秀會挑中7名新秀，並在本周全數完成簽約，其中首輪選進的18歲內野手黃靖哲，簽約金加上激勵獎金，合約總額達640萬元。

獅隊與今年選秀網羅的7名新秀完成簽約，今天公布前三輪選手的合約。首輪挑中的台東體中內野手黃靖哲，簽約金加上激勵獎金，合約總額達640萬元；第二輪選進的平鎮高中投手李星漢則是以合約總額510萬元加盟；第三輪挑中的南英商工投手王靖崴，合約總額390萬元。

獅隊指出，已和7人完成簽約，選手將在8月底正式完成報到投入二軍訓練，球團也將為新人規劃各項教育訓練，期待今年度加盟的每一位選手，能夠無論在技術、心態、價值觀都要學習成為一位稱職的職業選手。

統一獅總經理蘇泰安表示：「非常歡迎各位新秀正式加入統一7-ELEVEN獅，穿上這件球衣，代表的不只是成為一名職業棒球選手，更代表著一份責任與承諾。進入職棒只是另一個階段的開始，希望大家能夠珍惜每一次訓練、每一次上場的機會，保持謙虛、持續學習，除了精進球技之外，也要懂得自我管理、尊重團隊、尊重比賽，對自己的言行負責。希望有一天，每一位新秀選手都能成為讓球隊驕傲、讓球迷記住的選手，歡迎加入統一獅，從今天開始，一起為自己的未來努力學習。」