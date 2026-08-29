中職／江少慶前役1局收工坦言還想續投 狀況「舒服」迎明天先發

統一獅隊投手江少慶在23日暌違111天再次登板，先發1局用29球退場，身體狀況一切正常，明天獲得再次登板先發的機會，江少慶說：「就一步一步來，教練給我的指令、任務，就上去完成投球。」

江少慶今年轉戰獅隊，歷經漫長的復健後，在今年5月3日於台南亞太棒球場重返投手丘，暌違596天登板，對上樂天桃猿隊先發3局失1分，無關勝敗。

然而他的下一場一軍出賽，一等又是111天，直到8月23日在台北大巨蛋亮相，對中信兄弟先發1局，被敲2安，有2次保送，守住滿壘局面，無失分，最快球速達154公里。

該役在達到教練團設定的用球數限制後就收工，江少慶回到休息區後，被捕捉到噘嘴露出哭臉的表情，今天他也親自解釋，退場時確實覺得有點可惜，「因為用球數偏多嘛，當然希望自己可以表現更好。」

他也坦言，自己當下其實覺得還能繼續投，也有向教練團爭取，「有講啊，但教練團討論，就是有任務在，（限制）到了就到了，當下其實還想繼續投啦。」

那場比賽也是他在台北大巨蛋的初登板，江少慶笑說：「（投起來）差不多，比較涼爽一點。」而投完之後身體感覺一切正常，「（投球狀況）是舒服的，至少身體是ok的，所以才會有明天那一場。」

江少慶明天將再次在大巨蛋登板，對上樂天桃猿隊，獅隊總教練林岳平沒鬆口他的投球限制，江少慶也說：「就依照教練團的安排。」