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棒球／白天是消防員、工程師！ 大聯盟記者新書揭露捷克國家隊奮鬥史

中央社／ 布拉格29日專電
美國職棒大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）2026年4月出版「我們為棒球犧牲一切」（暫譯），記錄捷克國家隊在球員皆為業餘、預算拮据下，仍站上世界舞台與強隊競爭的奮鬥史。中央社 中央通訊社
美國職棒大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）2026年4月出版「我們為棒球犧牲一切」（暫譯），記錄捷克國家隊在球員皆為業餘、預算拮据下，仍站上世界舞台與強隊競爭的奮鬥史。中央社 中央通訊社

美國職棒大聯盟官網記者克雷爾今年4月出版新書「我們為棒球犧牲一切」（暫譯），記錄捷克國家隊在球員皆為業餘、預算拮据下，仍站上世界舞台與強隊競爭的奮鬥史。

克雷爾（Michael Clair）為現任大聯盟官網（MLB.com）記者，專長領域為國際棒球與世界棒球經典賽（WBC）。他長期追蹤捷克棒球隊，並在今年4月出版新書We Sacrifice Everything to Baseball（暫譯：「我們為棒球犧牲一切」）。

而長期經營運動題材的台灣出版社堡壘文化已買下「我們為棒球犧牲一切」版權，預計今年底或明年初出版。

這本書描述，儘管捷克國家隊面臨極低的勝算與有限的資金，在2023年WBC締造驚奇。他們先是在2022年資格賽爆冷擊敗西班牙，接著又在2023年正式賽事首戰戰勝中國隊，成功取得2026年WBC的會內賽參賽資格。

當其他參賽國家大多仰賴經驗豐富的職業球員，捷克隊的陣容幾乎完全由土生土長、僅在捷克國內發展的業餘球員組成。

這支球隊的成員包括消防員、教師、會計師、金融稽核員與球場管理員，甚至連總教練都是一名神經科醫師。他們不僅能夠站上國際舞台，更成功與像大谷翔平這樣的世界級超級球星同場競技。

正如書名所指，「犧牲」是本書的重要主題。球員們利用自己的年假參加比賽與集訓、他們在不尋常的時間練習，他們全心投入一項無法提供財務保障的運動。

24小時消防輪班仍拚棒球　投手施奈德扛生死戰助捷克進WBC

書中提到投手施奈德的故事，身兼消防員的他平時須接受24小時輪班外，在球隊首度晉級WBC的生死戰挺身而出，助捷克寫下歷史。

在2022年WBC資格賽的關鍵戰役前夕，捷克只差最後一勝，就能史上首次晉級這項全球棒球最高殿堂。

此時站在命運十字路口的，不是職業球星，而是一名消防員名叫施奈德（Martin Schneider）。

施奈德出生在捷克東部城市奧洛摩茲（Olomouc）。他的成長背景深深影響他的棒球之路。

施奈德的父親從學校體育課接觸棒球，並在當地幾乎沒有資源的情況下，自行創立球隊。施奈德因此走上「自學型球員」之路，透過錄影分析動作、自建投手丘練習、甚至自行設計變化球，逐步磨練出投手能力。

施奈德的人生並非單一軌道。他目前是奧洛摩茲的消防員，每當警報響起，就必須與隊友迅速滑下消防桿、穿上厚重裝備、跳上消防車奔赴火場。在這裡，決策關乎生死，沒有猶豫空間。

而在另一個人生場域，他則穿上國家隊球衣，成為投手，代表捷克站上國際棒球舞台。

施奈德曾說，自己擁有「三個家庭」：原生家庭、消防隊家庭，與棒球隊家庭。在這三種身分之間切換，是他的日常，也塑造他極度專注與自律的性格。

書中提到，無論是火場還是球場，對施奈德來說，都要求同一件事：絕對專注。任何分心，都可能造成無法挽回的後果。

然而，與世界上多數職業棒球員不同，施奈德的訓練時間極為有限。消防隊的輪班制度要求他每次值勤24小時，才能換來短暫休假，讓他幾乎每週都必須錯過聯賽。他在捷克職棒聯賽（Extraliga）中的投球局數長期偏低，甚至在某些賽季僅有十幾局的出賽紀錄。

書中描述，儘管如此，他仍是捷克國家隊最可靠的投手之一。捷克國家隊總教練哈丁（Pavel Chadim）形容他是「沉默的刺客」，總在關鍵時刻挺身而出。因此，在面對是否能晉級WBC的生死戰時，教練團毫不猶豫將球交到他的手中。

捷克隊曾在資格賽中以7比21慘敗給西班牙，如今迎來復仇機會。只要再贏一場，他們就能創造歷史。

在更衣室裡，當教練詢問他是否願意先發時，他只回答：「我可以死在場上都沒問題。決定權在你，但我已經準備好了。」施奈德上場後先發主投6.1局僅失1分，最終捷克以3比1勝西班牙，助捷克首次晉級WBC會內賽。

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