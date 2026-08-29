中職／味全龍近6戰5敗怎麼了？葉總：選手想法飄來飄去

味全龍隊近6戰5敗，近況陷入一波小低潮，總教練葉君璋也感受到，選手心態上不像上半季那麼單純，「想法飄來飄去，比較複雜。」他自曝，有和大家叮嚀，「9月開始是很重要的時間點…所以還有幾天。」講完自己覺得好笑，忍不住「呵呵。」

龍隊今天陣容3上3下，為今年本季最大野手陣容異動，降下姚冠瑋、石翔宇、冉皓燐，升上內野手陳思仲、吳承皓、外野手許博閎。葉總解釋並無特別原因，而是這幾人原本就是上場機會比較少，讓他們下去二軍比賽，讓其他二軍選手可以上來。

龍隊近期陷入6戰5敗的低潮，唯一勝場也贏得很辛苦，為23日在新莊棒球場打到延長賽，靠郭天信的再見「8-3」雙殺美技收下勝利，打起來不若上半季「天空龍」強勢。

葉君璋認為關鍵在於心態，「應該是沒有一個目標，上半季那種想把比賽贏下來的企圖心滿強，專注在跟投手對決，下半季還沒有找到有共同目標的東西，選手想法飄來飄去、比較複雜，自然會反映在結果上，我在旁邊看的感覺是這樣。」

葉君璋指出，打出有品質的好比賽比較重要，這部分還需要再努力，「我也跟他們說，九月開始是很關鍵的時間點，所以還有幾天，呵呵。」葉總強調，「還是需要大家有個目標，九月開始，一定要讓自己趕快進入狀況。」