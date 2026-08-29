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中職／龍隊「831大限」60人名單敲定 最後3席出爐
831球員註冊大限將至，味全龍隊60人名單已經敲定，確定沒有今年選秀新人，剩下3個名額屬於捕手全浩瑋、投手吳東霖、內野手許子謙，後兩人都還不曾在一軍出賽過。
龍隊目前註冊名單57人，還有3個位置，總教練葉君璋表示，人選都已經底定，「確定了，但是還沒有送。」
被問到是否有新人？葉總先是表示「有」，得知是指「今年選秀新人」後澄清，「我們的新人，是去年（進來）的才算新人，我們基本上除了已有職棒經驗的，高中的、大學的，今年都不會有機會在一軍，像去年也是只有黃暐傑。」
龍隊今年選秀選進9人，包括第一指名的南華大學外野手廖永詮在內，全部都不會在今年於一軍「開箱」。
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