棒球／「斜槓捷克隊」經典賽爆紅 醫師教頭：以職業態度征戰國際

捷克棒球國家隊總教練哈丁兼具神經科醫師身分，他帶領捷克隊以業餘球員組成聞名國際。哈丁表示，捷克球員各有工作與家庭，「我們正常工作，我們熱愛棒球。我們抱持職業的態度，但我們是業餘球員。」這是球隊的重要特色。

捷克隊今年3月在世界棒球經典賽（WBC）與台灣交手，捷克隊率真、友善的形象，以及球員多元的「斜槓背景」，在台灣球迷間引發熱烈迴響，成為賽事外焦點。

工作家庭棒球難取捨 哈丁如球隊父親理解球員

捷克棒球國家隊總教練哈丁（Pavel Chadim）兼具神經科醫師身分，他帶領捷克隊以業餘球員組成聞名國際。中央社

捷克隊成員背景五花八門，有的是消防員、工程師、審計人員，有的從事金融業、核能相關工作。而總教練哈丁（Pavel Chadim）同時是神經內科醫師，以及3個孩子的父親。

哈丁近期接受中央社專訪時表示，他從14歲開始打棒球，累積逾40年球齡與30年以上執教經驗。「我一生都喜歡幫助年輕球員和運動員變得更好。」

哈丁自23年前開始指導青少年隊，之後陸續帶領青棒與U-23國家隊，過去5年則擔任捷克國家隊總教練。他表示，希望幫助捷克棒球提升至新的層次，包括挑戰世界棒球經典賽（WBC）、世界棒球12強賽（Premier12），以及在歐洲錦標賽拿下第一面獎牌。

哈丁坦言，要在工作、家庭和棒球之間取得平衡並不容易。他笑說：「有時候我也不知道。」但他認為，這3塊基石可以互相幫助。

哈丁舉例，前陣子球隊輸給歐洲強隊荷蘭隊，但隔天早上他仍要回到診所處理病人的問題。「當你和病人對話時，你會發現棒球並不是世界上最重要的事。」

神經科背景也讓哈丁認為自己能從不同角度理解球員。他說，神經科學讓他更了解大腦面對失敗、與隊友相處，以及建立團隊精神時的運作方式。

由於球員和他一樣身兼多職，哈丁說：「我覺得自己有點像他們的父親，我試著像理解我的3個孩子一樣去理解他們。」

他說，有的球員近期孩子剛出生，而國家隊的賽程從2月一路延續到11月，球員在這段期間不可能完全忽略工作與家庭。面對球員訓練時間有限，哈丁表示，他試著建立完整的支援團隊，包括心理諮商、體能訓練與物理治療等專業人員，盼讓球員獲得更全面的支持。

捷克傳奇投手、曾三振過大谷翔平的薩多里亞（Ondřej Satoria），選擇在今年WBC後告別國家隊。 美聯社

捷克傳奇投手、曾三振過大谷翔平的薩多里亞（Ondřej Satoria），選擇在今年WBC後告別國家隊。

哈丁表示，這是球隊很大的損失，但也是業餘棒球隊必須面對的現實。薩多里亞目前有工作，也剛成為父親，在缺乏棒球職業化支持的情況下，球隊無法強留他。「非常感謝他對捷克與歐洲棒球的貢獻。」

捷克棒球獲台灣球迷力挺 哈丁讚台灣棒球體系值得學習

今年捷克隊賽程密集，3月在亞洲參與WBC相關賽事；6、7月參加歐洲歷史悠久的哈連盃（Haarlem Baseball Week）與布拉格棒球週（Prague BaseballWeek）。

10月將與德國比賽，11月則將前往亞洲。哈丁表示，捷克隊與中華職棒（CPBL）有合作，預計11月在台灣訓練並進行兩場比賽；之後前往中國參加12強資格賽，對手包括中國、尼加拉瓜與英國。整體行程可能讓球員連續約7週半投入棒球。

哈丁說：「我希望我們能與職業棒球隊競爭，但我們依然看到與你們（台灣）、或WBC那些球隊之間有多大的差距。」他特別提到台灣的棒球環境，認為台灣的棒球體系值得捷克學習。

捷克棒球國家隊總教練哈丁（Pavel Chadim，左1）從14歲開始打棒球，累積逾40年球齡與30年以上執教經驗。他表示：「我一生都喜歡幫助年輕球員和運動員變得更好。」中央社

對於捷克隊近年受到台灣球迷關注，哈丁表示：「謝謝你們的支持。這真的令人難以置信。我們每天都能感受到。我聽說甚至有台灣球迷買了我們的球衣。」

他笑說：「有趣的是，我們在日本、台灣和美國的粉絲，甚至比在捷克本地還要多。」他也邀請台灣球迷11月來看台捷棒球賽事。

哈丁說：「我認為我們很平凡，我希望所有棒球迷都能在我們身上找到共鳴。我們是普通人，我們正常工作，我們熱愛棒球。我們抱持職業的態度，但我們仍然是業餘球員。」

哈丁至今已5度造訪台灣。他說，台灣是美麗的島嶼，也對台灣球迷的熱情印象深刻。他回憶，2024年曾在台灣總統官邸與總統賴清德交流，賴總統曾表示希望成為「世界民主陣營的MVP」，他也對此表達祝福。