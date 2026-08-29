中職／味全龍「龍躍列車」啟動 用愛縮短走進球場的距離

味全龍隊今天於天母棒球場正式啟動全新公益計畫「龍躍列車」，由一個在球場看見的溫暖畫面出發，在愛心人士捐贈車輛支持下，將感動化為實際行動。未來「龍躍列車」將提供特殊境遇人士、身心障礙朋友等有特殊需求的圓夢者接送服務，陪伴他們在生日或別具意義的日子走進天母棒球場，讓看球不再因距離或身體狀況而變得困難。

「龍躍列車」的起點，來自一個家庭帶著孩子來到球場慶生的畫面。味全龍董事長簡倍祥在球場看見這一幕後深受感動，也開始思考，對許多人而言再平常不過的「到球場看一場球」，對部分家庭而言，卻可能因為距離、交通或身體狀況，成為需要克服重重困難才能完成的願望。

在愛心人士響應並捐贈車輛後，這份想法逐漸成形，最終催生「龍躍列車」。它不只是一台負責往返球場的接送車，更希望從到府接送、陪伴進場，到球場內的觀賽與互動，完整陪伴圓夢者度過具有特殊意義的一天。

記者會當天也迎來「龍躍列車」第一位圓夢者翔翔，由琪琪陪伴一起搭乘專車來到天母棒球場。翔翔與琪琪在記者會中共同見證專車正式亮相，活動結束後也一起進場觀賽、參與球場互動，賽後再由專車接送返家，實際走過「龍躍列車」從接送、進場到返家的完整圓夢旅程。對味全龍而言，「接送」只是這項計畫的開始，球團更希望透過完整的陪伴，降低特殊需求家庭前往球場的門檻，讓他們也能自在走進球場，在屬於自己的重要日子裡，和家人共同留下難忘的棒球回憶。

味全龍隊今天於天母棒球場正式啟動全新公益計畫「龍躍列車」，第一位圓夢者翔翔，由琪琪陪伴一起搭乘專車來到天母棒球場。圖／味全龍隊提供

「龍躍列車」後續將以天母主場為主要圓夢場域，目前服務範圍以台北市為主，服務對象包含特殊境遇人士、身心障礙朋友，且有輪椅代步需求者，球團將依個案需求進行評估與安排。除了陪伴圓夢家庭走進球場，「龍躍列車」未來也將持續延伸更多公益用途，包括物資捐贈、城市巡迴等公益行程，讓這台車不只在比賽日出發，也能將棒球所帶來的正向力量帶往城市不同角落。

味全龍期待「龍躍列車」每一次啟程，都能載著一個值得被實現的願望出發。從一個球場裡的畫面，到一台真正行駛在城市中的專車，球團希望持續串聯更多善意與資源，讓看球這件事「用愛縮短距離」，陪伴更多圓夢者走進球場，也讓每一次出發，都成為一段值得被記住的棒球故事。詳細服務內容及報名方式，敬請持續關注味全龍官方粉絲專頁，相關資訊將陸續公布。