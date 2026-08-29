快訊

午後對流發展旺 從北到南15縣市大雨特報

發現長輩疑失智怎麼辦？「別急著拿走存摺」專家教一步步處理財務

尼泊爾洪災至少623死！遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／洲際大螢幕live投打對決光總批低級 聯盟發聲明回應

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊昨天在洲際棒球場打出一身火氣，不滿大螢幕直播投打對決。聯合報系資料照
富邦悍將隊總教練後藤光尊昨天在洲際棒球場打出一身火氣，不滿大螢幕直播投打對決。聯合報系資料照

富邦悍將隊總教練後藤光尊昨天在洲際棒球場打出一身火氣，不滿大螢幕直播投打對決，悍將球團也在今天向聯盟嚴正抗議，聯盟做出回應，要求球團硬體操作人員注意，裁判組也在賽後進行內部檢討。

後藤昨天在江坤宇10局下高飛犧牲打追平時走上場，找上主審陳均瑋抗議，球迷起初不解為哪樁，直到後藤賽後受訪才揭露事件始末。原來是因當時投打對決，大螢幕竟出現中外野攝影機視角live畫面，赤裸裸呈現捕手蹲捕位置，向主審反應，得到的回應是事不關己的「可以叫暫停」，後藤痛批低級水準，更說洲際棒球場已非初犯。

聯盟表示，有關球團人員螢幕操作故障事件，賽務部賽後已要求球團硬體操作人員務必注意。裁判組在賽後也進行內部檢討，在專注場上比賽時，也要多留意場邊突發狀況，如主客隊或裁判員發現任何突發，應馬上暫停比賽至故障或突發事件排除，始可恢復賽事。

螢幕 中職 裁判

延伸閱讀

中職／洲際大螢幕直播投捕畫面惹議 悍將向聯盟嚴正抗議！

中職／延賽爆棚已無可避免 聯盟安排補賽要更有彈性了

中職／敗給郭天信超美技形成再見雙殺 後藤光尊：單純高捷跑壘失誤

中職／延賽惡夢不斷纏身 單一球季增彈性成解方

相關新聞

中職／洲際大螢幕live投打對決光總批低級 聯盟發聲明回應

富邦悍將隊總教練後藤光尊昨天在洲際棒球場打出一身火氣，不滿大螢幕直播投打對決，悍將球團也在今天向聯盟嚴正抗議，聯盟做出回應，要求球團硬體操作人員注意，裁判組也在賽後進行內部檢討。

棒球／王浩宇拿李灝宇「貶低體育班國手」 前學霸隊友發長文痛批：可恥

前桃園市議員王浩宇最近在社群平台發文質疑體育班制度，拿旅美好手李灝宇為例，提到當年與他一起入選少棒國家隊的球員，有人簽志願役、有人做工地，也有人消失。結果李灝宇U12隊友楊鈞現身打臉王浩宇的說法。

中職／味全龍「龍躍列車」啟動 用愛縮短走進球場的距離

味全龍隊今天於天母棒球場正式啟動全新公益計畫「龍躍列車」，由一個在球場看見的溫暖畫面出發，在愛心人士捐贈車輛支持下，將感動化為實際行動。未來「龍躍列車」將提供特殊境遇人士、身心障礙朋友等有特殊需求的圓夢者接送服務，陪伴他們在生日或別具意義的日子走進天母棒球場，讓看球不再因距離或身體狀況而變得困難。

中職／獅推「巷仔內的西拉雅」主題日 9/5邀謝銘祐演出

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天發布新聞稿說，9月5、6日在台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場推「巷仔內...

中職／洲際大螢幕直播投捕畫面惹議 悍將向聯盟嚴正抗議！

富邦悍將隊昨天打到延長11局以4：5不敵中信兄弟隊，此役衍生更多爭議在於洲際棒球場大螢幕live播出中外野拍向內野畫面，讓捕手蹲捕位置，在打者面前全彩超大比例呈現，引起悍將教頭後藤光尊不滿。悍將球團也在今天一早向聯盟嚴正反應，期待未來能針對現場轉播畫面作業之相關狀況有更周延及即時的處理，避免爭議發生。

女棒世界盃／頂新和德力挺 中華分組第三挺進明年決賽

二○二六年第十屆世界盃女子棒球錦標賽Ｂ組賽事，前天（廿七日）在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場圓滿落幕，中華台北女子棒球隊最終戰十五比○擊敗英國隊，以五戰三勝、分組第三佳績，取得明年世界盃女子棒球錦標賽決賽門票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。