中職／洲際大螢幕live投打對決光總批低級 聯盟發聲明回應

富邦悍將隊總教練後藤光尊昨天在洲際棒球場打出一身火氣，不滿大螢幕直播投打對決，悍將球團也在今天向聯盟嚴正抗議，聯盟做出回應，要求球團硬體操作人員注意，裁判組也在賽後進行內部檢討。

後藤昨天在江坤宇10局下高飛犧牲打追平時走上場，找上主審陳均瑋抗議，球迷起初不解為哪樁，直到後藤賽後受訪才揭露事件始末。原來是因當時投打對決，大螢幕竟出現中外野攝影機視角live畫面，赤裸裸呈現捕手蹲捕位置，向主審反應，得到的回應是事不關己的「可以叫暫停」，後藤痛批低級水準，更說洲際棒球場已非初犯。

聯盟表示，有關球團人員螢幕操作故障事件，賽務部賽後已要求球團硬體操作人員務必注意。裁判組在賽後也進行內部檢討，在專注場上比賽時，也要多留意場邊突發狀況，如主客隊或裁判員發現任何突發，應馬上暫停比賽至故障或突發事件排除，始可恢復賽事。