快訊

午後對流發展旺 從北到南15縣市大雨特報

發現長輩疑失智怎麼辦？「別急著拿走存摺」專家教一步步處理財務

尼泊爾洪災至少623死！遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅推「巷仔內的西拉雅」主題日 9/5邀謝銘祐演出

中央社／ 台北29日電
統一獅將於9/5、9/6在台南亞太主球場舉辦「巷仔內的西拉雅」主題日，並邀謝銘祐賽後演出。圖／統一獅提供
統一獅將於9/5、9/6在台南亞太主球場舉辦「巷仔內的西拉雅」主題日，並邀謝銘祐賽後演出。圖／統一獅提供

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天發布新聞稿，9月5、6日在台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場推「巷仔內的西拉雅」主題日，5日賽後表演邀金曲歌王謝銘祐演出。

獅隊9月5、6日以亞太主球場為主場，迎戰台鋼雄鷹隊，5日邀長期以音樂記錄台南土地故事的謝銘祐以歌聲率球迷走進西拉雅與台南文化記憶。

獅隊表示，資深音樂人謝銘祐持續多年投入母語創作與推廣，詞曲作品橫跨國、台語歌壇，以細膩且富有詩意文字描繪土地、人文與生活，深受樂迷喜愛，也多次獲金曲獎肯定，其中專輯「台南」以一首首歌曲記錄這座城市不同角落故事與情感，唱出屬於台南這片土地的聲音。

除以音樂記錄台南，謝銘祐也曾參與為西拉雅文化發聲的音樂活動，透過歌聲與創作關注西拉雅族群文化與歷史。今年西拉雅族正式成為台灣第17原住民族，這段歷經多年努力重要歷程讓主題日別具意義。

謝銘祐除將演唱西拉雅相關歌謠，也將有多首與台南土地有關作品，從西拉雅文化記憶，到府城巷弄、土地與人們生活故事，透過一首首歌曲串連，讓球迷在棒球賽事之外，以另一種方式認識這片土地。

西拉雅 統一7-ELEVEn獅

延伸閱讀

台南熱氣球派對9月5、6日安平登場 市區就能體驗欣賞古都風光

作曲家許常惠逝世25週年紀念音樂會 9月起登場

台師大表藝系首登愛丁堡藝穗節《山海經》獲英媒5星好評

挺陳幸妤「鍘美藝術節」9月18日起連演5天 再擴充藝陣、戰鼓演出

相關新聞

中職／洲際大螢幕live投打對決光總批低級 聯盟發聲明回應

富邦悍將隊總教練後藤光尊昨天在洲際棒球場打出一身火氣，不滿大螢幕直播投打對決，悍將球團也在今天向聯盟嚴正抗議，聯盟做出回應，要求球團硬體操作人員注意，裁判組也在賽後進行內部檢討。

棒球／王浩宇拿李灝宇「貶低體育班國手」 前學霸隊友發長文痛批：可恥

前桃園市議員王浩宇最近在社群平台發文質疑體育班制度，拿旅美好手李灝宇為例，提到當年與他一起入選少棒國家隊的球員，有人簽志願役、有人做工地，也有人消失。結果李灝宇U12隊友楊鈞現身打臉王浩宇的說法。

中職／味全龍「龍躍列車」啟動 用愛縮短走進球場的距離

味全龍隊今天於天母棒球場正式啟動全新公益計畫「龍躍列車」，由一個在球場看見的溫暖畫面出發，在愛心人士捐贈車輛支持下，將感動化為實際行動。未來「龍躍列車」將提供特殊境遇人士、身心障礙朋友等有特殊需求的圓夢者接送服務，陪伴他們在生日或別具意義的日子走進天母棒球場，讓看球不再因距離或身體狀況而變得困難。

中職／獅推「巷仔內的西拉雅」主題日 9/5邀謝銘祐演出

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天發布新聞稿說，9月5、6日在台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場推「巷仔內...

中職／洲際大螢幕直播投捕畫面惹議 悍將向聯盟嚴正抗議！

富邦悍將隊昨天打到延長11局以4：5不敵中信兄弟隊，此役衍生更多爭議在於洲際棒球場大螢幕live播出中外野拍向內野畫面，讓捕手蹲捕位置，在打者面前全彩超大比例呈現，引起悍將教頭後藤光尊不滿。悍將球團也在今天一早向聯盟嚴正反應，期待未來能針對現場轉播畫面作業之相關狀況有更周延及即時的處理，避免爭議發生。

女棒世界盃／頂新和德力挺 中華分組第三挺進明年決賽

二○二六年第十屆世界盃女子棒球錦標賽Ｂ組賽事，前天（廿七日）在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場圓滿落幕，中華台北女子棒球隊最終戰十五比○擊敗英國隊，以五戰三勝、分組第三佳績，取得明年世界盃女子棒球錦標賽決賽門票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。