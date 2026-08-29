中職／獅推「巷仔內的西拉雅」主題日 9/5邀謝銘祐演出

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天發布新聞稿，9月5、6日在台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場推「巷仔內的西拉雅」主題日，5日賽後表演邀金曲歌王謝銘祐演出。

獅隊9月5、6日以亞太主球場為主場，迎戰台鋼雄鷹隊，5日邀長期以音樂記錄台南土地故事的謝銘祐以歌聲率球迷走進西拉雅與台南文化記憶。

獅隊表示，資深音樂人謝銘祐持續多年投入母語創作與推廣，詞曲作品橫跨國、台語歌壇，以細膩且富有詩意文字描繪土地、人文與生活，深受樂迷喜愛，也多次獲金曲獎肯定，其中專輯「台南」以一首首歌曲記錄這座城市不同角落故事與情感，唱出屬於台南這片土地的聲音。

除以音樂記錄台南，謝銘祐也曾參與為西拉雅文化發聲的音樂活動，透過歌聲與創作關注西拉雅族群文化與歷史。今年西拉雅族正式成為台灣第17原住民族，這段歷經多年努力重要歷程讓主題日別具意義。

謝銘祐除將演唱西拉雅相關歌謠，也將有多首與台南土地有關作品，從西拉雅文化記憶，到府城巷弄、土地與人們生活故事，透過一首首歌曲串連，讓球迷在棒球賽事之外，以另一種方式認識這片土地。